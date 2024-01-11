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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談兩岸關係　侯友宜：強化國防軍備才有資格對話交流

▲▼ 國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今（11）日上午舉辦國際記者會 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

▲國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今（11）日上午舉辦國際記者會 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（11）日舉辦國際記者會，會上多數外媒關心兩岸關係，侯友宜則強調，兩岸之間的主權互不承認，治權互不否認，且「強化我國國防軍備，讓對方不敢輕易發動戰爭，絕對是我們優先的選項，才有資格去談對話和交流」；且兩岸關係目前緊張，未來將一步步來接觸，不會馬上跳到官方的對話，對話是有層次的。

國際記者會上，華爾街日報記者問，侯不接受一國兩制的話，兩岸之間還有什麼基礎，進行對話跟溝通？國民黨對於兩岸關係的願景是什麼？侯友宜強調，他與趙少康對中共從來沒有不切實際的想法，所以不管中國怎麼想，他們就是站在台灣的主流民意上面。

侯友宜說，現在兩岸的關係因時空環境不一樣，他們對大陸從來沒有不切實際的想法，所以不管中國怎麼想，他們就是站在臺灣的主流民意上面，就是希望現階段維持現狀，他們會拿出一個具體的方式來維持現狀。

侯友宜近一步指出，中華民國的九二共識他們都非常贊成，但有一個重要條件，就是要按照中華民國憲法來，兩岸之間的主權互不承認，治權互不否認，台灣的未來是2350萬人來決定，而他仍然還是以備戰為優先，國防軍備的提升，讓對方不敢輕易發動戰爭，絕對是他們優先的選項，接著才有資格去談對話和交流。

「有強大的國防，要讓對方不敢發動戰爭」，侯友宜說，他們一定會在中華民國憲法底下，不管什麼共識，都在中華民國憲法底下，來好好來對話，而對話就是平等、尊嚴、友善，讓兩者之間，都是以兩岸人民的福祉為最大的優先，政治的考量是擺在最後面，用這樣的方式，創造兩岸能夠在教育文化、民間交流、經濟貿易，大家彼此能夠合作，是最大的目標。

其他外媒接著問，侯提到，對岸不要有動武、侵略的準備，台灣才會開始跟他們對話，是否有比較明確的定義，比如是他們戰機不要再來，才會符合侯的條件，還是說氣球也不要來，侯才認為，他們有釋出一個明確的訊息。

侯友宜表示，我國國防軍備能量跟大陸是不能比的，但是要有絕對的信心，讓他不敢輕易發動戰爭，現在兩岸關係的緊張，我國國防軍備能力要更提升，此外，也會做好國防安全的戰略評估，讓他們不敢輕易發動戰爭，接著慢慢在平等、尊嚴、友善底下重啟對話，但這個對話不會馬上跳到官方的對話，對話是有層次的。

侯友宜接著說，陸客進來沒問題，台灣是民主自由的國家，陸客來台灣玩、境外生來台就讀沒問題，這些部分穩定後再走到官方的的互動，譬如說兩岸共同合作打擊犯罪，這個都不涉及到政治的議題，涉及到兩岸人民的福祉，待交流越來越密集，信任度就會提升，用這個方式兩邊雙管齊下來進行。

另，有外媒也提到，賴清德日前說，這次大陸介選是最嚴重的一次，「您認為中國介選這樣子的舉動是否能夠幫助您的競選呢？」。侯友宜回應，這次選舉都覺得很奇怪，跟上次一樣，而且這次更嚴重。「記得上次王立強事件嗎？都說中國介選，結果呢有嗎？選上來嘛？後來還給向心夫婦一個清白吧？」。

侯友宜認為這次更讓他們訝異，那天在談廢死跟反廢死希望賴清德對這個價值能夠說明，「結果他說了一句話是中國介選，你相信嗎？」，現在民進黨立委的不雅影片流露出來，居然也說中國介選，近期蔡英文的錄音帶流露出來，又是中國介選，「反正一句中國介選就所有所有事情都把他抹殺掉」。

侯友宜強調，他絕對反對中國用任何的方式來影響台灣的選舉，但民進黨你做不好，不要掩蓋做不好的事實，為了贏得政權，用這種最廉價的方式也沒有證據，你去惡意的或去故意的去抹紅別人，讓你贏得政權，這樣對嗎？有證據你就好好辦，你有證據你就好好辦。

趙少康也補中，中國一定想介入選戰，但是他不能成功，因為台灣人已經看多了，民進黨不能什麼都講中國介選，現在還抹紅侯友宜親中賣台，「我都祖父是在中共的監獄裡面上吊自殺的，我的外祖父是在北京的監獄裡面被中共槍斃，我的爸爸、媽媽每次談到這事情，都非常難過。所以我們怎麼會親中賣台？」

趙少康接著說，民進黨面對任何事都稱介選，但呂秀蓮、蔡英文、蕭美琴、賴清德都去過大陸，大陸官員沒有請他們吃幾頓飯嗎？有變成共產黨了嗎？不可能嘛。但台灣的里長赴陸，檢察官就出動了。

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