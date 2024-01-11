快訊／馬英九缺席藍選前之夜遭疑切割侯　馬辦：我們沒有受邀

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康的選前之夜將在板橋第一體育場舉辦。選前之夜向來是最後大衝刺活動，各黨大咖都會被安排輪番上場助講，但國民黨今天新聞稿中，嘉賓未列前總統馬英九，因馬昨一席「就兩岸關係而言，必須相信他（指大陸國家主席習近平）」的言論，引發爭議，國民黨遭疑在切割馬。對此，馬英九辦公室回應，「我們沒有受邀，所以不會出席」。

馬英九作為國民黨籍前總統，近來多次出席活動替侯友宜與趙少康造勢。國民黨11日舉辦「112選前之夜相約贏回中華民國、公布選前新一波CF」記者會，會中電視螢幕顯示的選前之夜出席嘉賓包括馬英九，然事後黨中央發布的新聞稿，除了侯友宜、趙少康以及國民黨主席朱立倫外，立法院前院長王金平、不分區立法委員第一名韓國瑜、台大前校長管中閔、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕以及雙北區域立委候選人、不分區立委候選人等與會，並未列入馬英九

據了解，馬英九將不會出席選前之夜。而稍早馬辦也回應，「我們沒有受邀，所以不會出席」。

外媒《德國之聲》昨刊出馬英九專訪，馬說兩岸必須創造一個可以和平相處的局面，無需使用武力，這可能比任何其他言論都更重要；當被追問，你認為可以信任習近平？馬回應，「就兩岸關係而言，必須相信他」。

上述馬英九發言引發議論。侯友宜昨被問到此事時表示，馬英九的想法跟他有些不同，「我對大陸從來不做不切實際的想法」。趙少康則說，兩岸當然要和睦，不能完全不相信習近平，否則談什麼？但也不能完全相信。