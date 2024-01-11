日本密度最高機場！福岡機場興建新跑道、控制塔　年增1.2萬次起降

▲日本福岡機場擴建跑道與控制台。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本近期接連發生機場事件，東京羽田機場2日一架日航班機與海保廳飛機相撞導致5死事故，九州的福岡機場10日也有一架泰越捷航空客機誤闖單向滑行道。如今，日本密度最高之一的福岡機場正在興建一條新跑道，以及一座高94公尺的新管制塔，估計完工後一年可增加12.2萬飛機起降次數，並力求安全第一。

根據西日本電視台報導，福岡機場作為距離市中心較近的機場，營運前景十分樂觀，但擁擠和延誤也成為一大問題。福岡機場目前僅有一條2800公尺長的跑道，因此日本政府現在正在舊跑道的西側修建第二條新的跑道。

新跑道預計2025年3月竣工，一旦啟用，福岡機場的起降次數將從目前的每年17.6萬次，增加至18.8萬次。除了跑道將增為2條，滑行道也將同步擴增，由於向飛機下達指令的航空管制員視線範圍擴大，因此控制塔台也需要更新。

福岡機場目前正在興建一座新的控制塔，高度將是舊塔台的3倍，達94公尺高，預計2024年10月底完工。前航空管制官田中秀和表示，雖然有雷達設備作為輔助，但塔台高度越高越容易掌握機場周邊的飛機，如果是在天氣晴朗的白天，比起雷達，以雙眼目測確認的比重更大。

報導稱，福岡機場是日本國內密度最高的機場之一，卻只有一條跑道。福岡市長高島宗一郎9日在記者會上表示，可以想像若有2條跑道，操作控制將與以往有所不同，由於機場距離市中心很近，所以安全對策要能將這次羽田事故的教訓立即回報給全日本的機場，以安全為第一，避免類似事故再次發生。