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麻生太郎重申「要有台灣打仗覺悟」！強調日美合作制衡中國

記者王佩翊／編譯

日本前首相、自民黨副黨魁麻生太郎出訪美國發表演說時，提及中國的霸權主義行為，強調日本與美國應該加強合作牽制中國，並持續不斷與中國對話，表態不允許任何以武力單方面改變現狀的行為。為防止台海情勢升溫，他也重申，全球都應做好台灣可能面臨戰爭的準備。

根據《日本新聞網》報導，麻生太郎出訪美國華盛頓，10日出席智庫論壇時更以全英文發表演說。他表示，對於中國大陸對台灣持續加強的軍事壓力，「我們就好像是下一扇會被打破的窗戶」，意旨日本也可能成為下一個目標，因此應該加強對於台灣的關注，全世界都應該提高對中國的牽制與抑制力。

▲▼麻生太郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲麻生太郎再度強調，全球應該共同合作，牽制中國。（示意圖／達志影像／美聯社）

麻生說，中國正在透過將急速經濟成長轉變為軍事能力，來展現霸權主義的野心。他在演說中也再度提到2023年出訪台灣時的「打仗準備論」，強調台灣、日本、美國必須覺醒，發揮強大的嚇阻能力，並且必須做好打仗的覺悟，而不是只有防衛的力量就可以，必須明確讓對手知道「為了維護台海安全我們有可能動用武力」。

他還指出，「應該持續透過與中國的對話，展現我們絕不允許以武力改變台灣現狀的主張。」

根據《日本放送協會》報導，他同時強調，面對中國大陸的霸權主義行為與安全保障上的威脅，不僅日本與美國應該加強合作，南韓與澳洲等國一同擴展合作關係也極為重要。麻生太郎表示，「絕不允許武統台灣並導致國際秩序混亂的行為」，強調為了國際秩序的安定與和平，日本與美國應該負起大國的責任，持續與中國對話。

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