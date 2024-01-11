能登半島地震213人死亡　日本政府指定「極嚴重災害」

▲日本首相岸田文雄。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日本2024年元旦大地震迄今造成213人喪命，567人輕重傷，災區救援行動仍在持續進行中。日本政府11日舉行內閣會議，把能登半島地震指定為「極嚴重災害」。

綜合NHK、日本經濟新聞等報導，日本政府此舉是要推動重建，提高國家針對道路、農田修復工程的補助，減輕受災地方政府的財政負擔。除了定調為極嚴重災害，政府也把這次的強震指定為「特定非常災害」，災民駕照、餐飲店營業許可等等的有效期限將可延長。

岸田文雄在首相官邸召開的緊急災害對策本部會議上表示，為了重建家園，將大力支援受災地方政府。

石川縣政府11日發布截至當日上午9時發布地震死傷統計，全縣共計213人死亡，包括珠洲市98人、輪島市83人、穴水町20人、七尾市5人、能登町4人、志賀町2人、羽咋市1人。截至目前，珠洲市6人與能登町2人疑似是災害關聯死亡個案，即不是因地震搖晃或海嘯等直接災害死亡，而是在避難生活期間因病情惡化、身體不適等情況失去性命。

另一方面，石川縣政府也確認縣內至少有1841棟住宅受損。

▼這起地震造成至少213人死亡、567人輕重傷，另有52人失聯。（圖／路透）