黑門市場「痛宰觀光客」翻倍賣惹議！5個月後現況曝：降價挽回顧客

▲大阪黑門市場開始出現降價風氣，企圖挽回顧客。（圖／本報資料照）



記者王佩翊／編譯

擁有200年歷史的日本大阪黑門市場被譽為是「天下的廚房」，更是觀光客的必訪之地，然而2023年卻被日媒踢爆，同樣商品的價格竟是外面的2至3倍，簡直就是在痛宰觀光客，當地人根本不會去。不過日媒近日再度回訪，發現相關情況有逐漸好轉，店家似乎想用降價策略挽回顧客。

日本《集英社》2023年7月曾經報導，黑門市場店家販賣的帝王蟹腳4隻要價3萬日圓（約新台幣6609元）、蝦子1尾2500日圓（約新台幣550元），幾乎是一般價格的2至3倍，也被認為是專門「痛宰觀光客」。如果說海鮮會受到時價影響，那麼從其他物品的價格更能看出差異。一樣的哥吉拉模型與初音未來模型在其他地方只需要2530日圓（約新台幣557元）、2975日圓（約新台幣655元），但黑門市場卻賣到5000日圓（約新台幣1101元）。

相關報導一出，隨即引發熱議。事實上，黑門市場原本給人的印象是「雖然價格有點貴，但是能買得到品質好的好東西」，然而隨著店家哄抬價格，當地人早就已經不來了。

一名在黑門市場經營魚店的50多歲男子則表示，其實店家們都陸續發現該篇報導在網路上引發討論，而在5個月後的現在，大部分的商家也開始調低價格，有些店家會在每天下午4時舉辦限時特賣，有些店家則是會多送常客小禮物。

《集英社》記者12月再度回訪，發現原本4隻要價3萬日圓（約新台幣6609元）的帝王蟹腳已經降至1萬5000至1萬9000日圓（約新台幣3205至4060元），與5個月前相比明顯下降，但是也有店家堅持維持高價。

黑門市場一間老店負責人指出，的確目前市場內部都圍繞著「用適當的價格販賣」的氛圍，但是那也僅限於從以前就在這裡做生意的人。那些看中觀光客人潮才來黑門市場開店的中國人還是不願把價格調低，反正即使他們用高價出售，因為會說中文，還是能吸引到觀光客。

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