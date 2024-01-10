千萬存款「被老婆騙光」！　男婚後才知岳父岳母、婚禮賓客攏是假

▲ 男子結婚後被榨乾財產，才發現一切都是騙局。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓一名男子結婚後將存款交給妻子打理，後來卻發現當初婚禮上的賓客和妻子的父母都是她花錢請人假扮，且妻子與他交往時法律上的丈夫另有其人，還和對方育有子女。但他察覺受騙時財產早就被對方榨乾，損失台幣上千萬元。

根據Edaily，一名37歲女子涉嫌詐欺、侵占罪被起訴，一審被判3年6個月徒刑，上訴至光州高等法院後於10日被駁回。她被控於2020年11月和受害男性舉辦婚禮，以買新婚房為名義，前前後後分38次騙取5億740萬韓元（約新台幣1197萬元）鉅款。

受害男性2017年在友人開的酒吧認識這名女子，女子謊報學歷、財產及職業等所有資訊，聲稱她專攻韓國傳統舞蹈，在補習班教小孩跳舞，靠著父親的遺產和上課賺的錢，在光州和全羅南道長興郡各有一間公寓和一棟住宅。

男子聽信她的說法，開始與她交往，未料從雙方家長見面到婚禮都是騙局，妻子的父母和婚禮上的賓客都是花錢找人扮演，直到他將所有存款交給妻子打理，才逐漸發現詭異跡象。

此外，女子2015年曾與另一名男子結婚，兩人育有子女，2017年認識受害男性時，和該名男子仍維持法律上的婚姻關係，且從未學習韓國傳統舞蹈、經營補習班，名下也沒有任何房產。

法院10日決定駁回女子上訴，認為被告為隱瞞已婚身分，雇用他人假冒身分舉辦婚禮，還騙取鉅額錢財，對受害者及其家屬造成不可逆的精神傷害及經濟上的困難，至今尚未完全恢復，因此裁定維持原判。