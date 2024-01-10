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海嘯來了！日本89歲婦人搭車驚險逃離　大量海水湧入畫面曝光

中央社東京10日綜合外電報導

日本石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級強震，並引發規模不等海嘯。一名89歲婦人地震後獨自步行，就在海嘯來襲前一刻搭上正好經過的車輛逃離，目前平安在避難所避難。

日本朝日電視台報導，1月1日強震發生約30分鐘後，當地民眾的行車紀錄器拍攝到一段千鈞一髮的畫面。

影像中可以看到一名拄著拐杖的高齡婦人獨自步行在石川縣能登町白丸地區一處道路左側，這輛車在開過婦人身旁後又回頭。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲拄著拐杖的高齡婦人獨自步行在石川縣能登町白丸地區一處道路。（圖／翻攝自YouTube）

正準備避難的男性駕駛詢問婦人「您在做什麼？怎麼不往上面去？請上車」。婦人問駕駛「大家都怎麼了？」駕駛說「大家都往上面去了」。

就在高齡婦人上車後，從行車紀錄器前方影像可以看到海水從車子前方慢慢流入，甚至也從住宅旁流入；而後方鏡頭更拍攝到大量海水湧入民宅群的情況，車輛就在千鈞一髮逃離海嘯危機。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲後方鏡頭更拍攝到大量海水湧入民宅群的情況，車輛就在千鈞一髮逃離海嘯危機。（圖／翻攝自YouTube）

這位幸運獲救的高齡婦人兒子事後受訪說，89歲母親在地震發生前本來腳就不太好，地震前約20分鐘在家附近為復健練習步行時遇到強震，「原本都做好心理準備要放棄了，沒想到竟像奇蹟般獲救，（對搭救的男駕駛）只有感謝，真的很感謝」。

這名高齡婦人目前平安在避難所避難，其家人也已直接向男性駕駛表達謝意。

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