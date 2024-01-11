馬英九提「相信習近平」　賴清德競總批投降主義

▲趙怡翔批評馬英九發言是散播投降主義。（圖／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九近日接受專訪說，就兩岸關係而言必須相信中國國家主席習近平，引發輿論譁然。對此，民進黨總統候選人賴清德競總發言人趙怡翔今（11）表示，馬英九是國民黨總統候選人侯友宜兩岸政策的操盤手，也是國民黨的精神領袖，這顯然就是侯友宜不願說出的兩岸立場，如果國民黨當政將背離台灣民意也將疏離國際社會。

趙怡翔表示，馬英九專訪中許多論述相當驚人，其中8段對話特別令人憂心：第一，即便各國媒體早已報導中國持續透過假訊息、經濟脅迫影響台灣大選，馬英九仍否認中國會介選；第二，他合理化中國武攻台灣的企圖，在記者提出台灣人民曾拒絕國民黨兩岸立場時，他說「如果這是他們的選擇，就必須為大陸的某種行動做好準備」；第三，他主張恢復4個月兵役期，又打臉侯友宜。

趙怡翔說，其他發言還包括：第四，馬英九表示中國太大、太強，台灣如何自衛都「永遠無法抵禦」對岸，因此不需要優先投入國防嚇阻，公然散播投降主義；第五，他不願相信美國總統拜登對台灣安全的承諾，但對習近平則是直言「就兩岸關係而言，你必須相信他」；第六，習近平在新年演講才剛說完「統一是歷史的必然」，馬英九則表示不認為習近平在推動統一。

趙怡翔說，最後兩項令人憂心的發言是：第七，對於美國國會前議長裴洛西前年來台表達對台美關係的支持，馬英九表示若是他會拒絕讓她抵台；馬英九不願求對岸放棄使用武力威脅台灣，還幫北京補一句「他們可能永遠不會接受這一點」。

對於馬英九受訪內容，趙怡翔表示，看到這篇專訪，相信多數國人也會感到憤怒，一位前國家元首竟然說出如此多喪權辱國的談話，從對岸太強應放棄國防嚇阻、合理化中國對台灣的武力企圖，到拒絕美國國會議長來台訪問，幾乎每一句話都完全配合對岸的主張與利益，所幸馬英九的談話在選舉前刊出，好讓國人更清楚看見國民黨與侯友宜對兩岸事務的真實立場。

趙怡翔表示，侯友宜從參選初期開始就向馬英九請益兩岸事務，馬英九在專訪當中自己也強調「侯先生的兩岸政策大多都是延續我的做法」，兩人關係密不可分，即便侯友宜立刻說出馬英九想法「和他有些不同」，但選前3天眾人皆知馬英九就是侯友宜兩岸政策的操盤手、國民黨的精神領袖，未來若國民黨當政兩岸事務也由馬英九幕後指導。

趙怡翔最終表示，現在是選舉最後關頭，國人過兩天將投票選擇未來國家元首，侯友宜有義務向國人說明自己是否認同馬英九「必須相信習近平」或「台灣如何自衛都永遠無法抵禦對岸」的論述；侯友宜也應該說清楚自己是否認為中國介選，以及未來是否會歡迎美國國會議長抵台，如果侯友宜不願或不能講清楚說明白，這將代表他對馬英九喪權辱國的兩岸路線照單全收。