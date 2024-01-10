石川強震「地表隆起4公尺」　學者估：每3千至4千年發生1次

▲ 強震過後，多數屋齡已久的木造建築物崩毀倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本石川縣能登半島1月1日下午發生規模7.6、最大震度7級強震，日本學者認為可能是當地活斷層帶連動所引發，並推估這種規模的強震發生頻率約每隔3000年到4000年一次。

日本讀賣新聞報導，日本東北大學專精地震學的教授遠田晉次，1月9日在東北大學舉行的一場會議上說，可能是能登半島北側活斷層帶發生連動引發強震。

這次強震已知發生造成能登半島部分地表隆起約4公尺的大規模地殼變動。從這一帶以每年平均1公釐的速度隆起等來判斷，遠田推估這次地震約每3000年到4000年才會發生一次。

能登半島北側有東北朝西南走向、長度約100多公里的活斷層帶，日本政府地震調查委員會雖然在1月2日認為「有可能發生長度約150公里的斷層位移」，但不清楚跟活斷層帶間的關聯。

另外，日本政府國土交通省學者專家會議2014年彙整的報告書中，曾預想一旦活斷層連動發生位移的話，將會發生跟這次相同規模地震。

遠田說，靠日本海側是活斷層密集地區，必須進行長期評估及強烈震動評估。這次地震有可能影響能登半島西南部的活斷層，提高其他地震發生機率。（譯者：黃名璽／核稿：何宏儒）