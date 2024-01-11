選後「落實藍白合六點協議」　馬英九喊話：會督促聯合政府成形

▲前總統馬英九。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選倒數最後兩天，前總統馬英九今日在臉書發文表示，國民黨總統候選人侯友宜曾公開提及，「藍白合」的六點協議依然有效，如果能促成政黨輪替，未來聯合政府勢在必行，而他是六點協議的見證者，若能促成政黨輪替，一定會督促聯合政府成形，落實藍白合作的六點協議，呼籲大家1月13日出門投票，集中選票保住中華民國的未來。

馬英九表示，再過兩天就要投票選出新的總統與國會，這對台灣的命運與中華民國的未來，都是關鍵的歷史性抉擇。馬英九表示，他深愛台灣，有幸曾以總統身分為各位鄉親服務八年，台灣人的利益與福祉，是他最念茲在茲的關切；因此，他非常不希望，台灣人的身家與性命，繼續交由不負責任的政黨與政客帶領。

馬英九說明，決不能讓把中華民國或中華民國憲法當成「災難」的人來領導中華民國，這會是中華民國與台灣人真正的災難。大家不能忘記，台灣人這七年多來，忍受一個關閉電視新聞台，逼迫台大校長不能就任，對大學教授「查水表」，把獨立機關變成「東廠」，把中國大陸發射衛星講成飛彈，發簡訊給國人，赤裸裸介入選舉，違法濫權、箝制言論的政府。

馬英九進一步指出，大家不能忘記，台灣從七年多前擁有和平繁榮的兩岸關係，到丟失了九個邦交國，在強權之間失去平衡的錯誤路線，淪為國際媒體認證「世界上最危險的地方」；不能忘記，蔡政府是讓人民「缺水、缺電、缺疫苗、缺快篩，缺安全、缺和平」的「六缺政府」，而民眾最關切的高端疫苗政府採購合約，卻被封存起來，當成國家機密。

馬英九說，大家會記得，那些「在路上」製造出來的溫馨假象，只是為了掩蓋七年多來這些醜陋不堪的真相，永遠不會到達幸福的終點。在這個關鍵時刻，必須集中選票，促成政黨輪替，不能再讓危害台灣人民安全，掏空台灣命脈，把中華民國當成「災難」的政黨與政客繼續執政。

至於國民黨總統候選人侯友宜曾公開表示，「藍白合」的六點協議依然有效，如果能促成政黨輪替，未來聯合政府勢在必行。馬英九強調，他是六點協議的見證者，如果能促成政黨輪替，一定會督促聯合政府成形，落實藍白合作的六點協議。為了讓台灣人回到幸福安穩的日子，讓台海回到和平繁榮的兩岸關係，他呼籲大家1月13日出門投票，促成政黨輪替，保住台灣的安全，保住中華民國的未來。