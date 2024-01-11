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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金門選舉票印製完成！38萬2644張今送鄉鎮公所　點算後密封

▲▼ 第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉金門縣選舉票印製完成準備分送 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉金門縣選舉票印製完成準備分送。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，將於1月13日星期六舉行投票，金門縣選舉委員會表示，金門縣各項選舉票都已印製完成，將於今天（11日）分送各鄉鎮公所，1月12日點交各投開票所主任管理員及主任監察員。

▲▼ 第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉金門縣選舉票印製完成準備分送 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門選委會表示，本次總統副總統及立法委員選舉，金門縣選舉人數已由該會於1月9日公告，其中總統副總統選舉12萬6422人；不分區立委選舉12萬6550人；區域立委選舉12萬4669人；平地原住民立委選舉582人；山地原住民立委選舉470人，五種選舉票包含預備票計38萬2644張均已印製完成，目前由該會封存保管中，將於1月11日上午9時起，按梯次分發予各鄉鎮公所保管，各公所另將於1月12日上午由各投開票所主任管理員及主任監察員點算後密封。

▲▼ 第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉金門縣選舉票印製完成準備分送 。（圖／記者林名揚翻攝）

選委會表示，選舉票顏色，總統副總統為淺粉紅色；不分區立委為白色；區域立委為淺黃色；平地原住民立委為淺藍色；山地原住民立委為淺綠色，每人最多可領到3張選舉票，並提醒民眾1月13日投票時間為上午8點到下午4點，前往投開票所投票時，請攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單，並確實遵守投票秩序與規則，用選委會備置的圈選工具圈選選票、並將選票投入相應票匭，以完成投票。

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