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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九喊「兩岸關係必須相信習近平」　基進：票投侯友宜就是投給馬

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，馬英九陪同侯友宜步入會場。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜、前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九接受「德國之聲」專訪時表示，自己認為中國總書記習近平是可以合作的人，我不認為他在推動統一，「就兩岸關係而言，你必須相信他。」對此，基進黨今（10日）表示，侯友宜才剛復刻馬英九2008年競選總統的競選廣告，馬英九這段表態言論立刻曝光，坐實「票投侯友宜投就是投給馬英九」。

馬英九日前接受「德國之聲」專訪，他表示，自己不認為習近平在推動統一。對於媒體詢問是否認為習近平可以合作？馬英九回應，這取決於你如何與他合作，我認為可以的。媒體也追問是否認為可以信任習？馬回應，就兩岸關係而言，你必須相信他。

台灣基進黨主席王興煥表示，不僅作實台灣基進從過去就不斷提醒台灣社會「國民黨不倒，台灣不會好」的呼籲，更坐實「票投侯友宜投就是投給馬英九」。

王興煥出，馬英九過去即是國民黨親中馬前卒。今年四月，馬英九在中國發表兩岸同屬一中的宣言。而侯友宜才剛復刻馬英九2008年競選總統的競選廣告，馬英九表態「兩岸統一是台灣可以接受的選項、兩岸關係必須相信習近平」言論立刻曝光。

王興煥強調，當初馬英九能選上，是因為台灣有一群人相信國民黨「準備好了」、以為投給國民黨，政黨輪替就會帶來改變。但帶來的卻是一連串的災難。馬英九急遽傾中，引發民意反彈，最後引爆318運動，擋下馬英九及國民黨強推服貿，也顯示台灣民意向親中政策說不。馬英九的極端親中，引發反彈，甚至被戲稱為台獨教父。

王興煥認為，馬英九如今在國民黨仍存在影響力，他的大幕僚金溥聰為侯友宜操刀，正藍統派趙少康成為侯友宜的副手人選。侯友宜聲稱的準備好了，是不是準備繼續走馬英九過去走的老路？

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