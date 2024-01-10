政府發錢了！6項社福津貼「提前入帳」　每項金額還上調最高1248

▲衛生福利部社會及家庭署表示，今年1月起，6項福利津貼發放時間，調整至每月10日前入帳。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

衛生福利部社會及家庭署（社家署）10日表示，為了讓民眾及早領取各項津貼給付穩定生活，今年1月起除了國民年金外，其餘6項福利津貼發放時間，調整至每月10日前入帳，且今年2月起將依CPI（消費者物價指數）成長率7.34%，上調社福津貼金額，同時補足1月份差額。

社家署表示，政府自2012年起建立社福津貼及國民年金給付調整機制，規定每4年參照消費者物價指數（CPI）成長率，調整各項主要社福津貼及國民年金給付額度。行政院主計總處今年1月5日公布2022年CPI為105.52，較108年98.30成長7.34%。

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▲各大津貼依據地區、對象、補助項目及款別不同，調增金額在150元至1248元不等。（示意圖／ETtoday資料照）

社家署說，為了讓民眾及早領取各項津貼給付穩定生活，今年1月起除了國民年金給付外，其它6項社會福利津貼發放時間調整至10日前入帳。

社家署指出，為了讓津貼得即時入帳，已請各縣市政府今年1月份暫時依CPI成長率7%為調增基準發放津貼，並在10日入帳，之後2月份再改依正確的CPI成長率7.34%調整核發金額，同時補足1月份核發之差額。

社家署還說，至於國民年金部分，依然維持在次月底前核發，即2月底核發依CPI成長率7.34%調增的1月份年金。

社家署表示，各項社會福利津貼及國民年金給付調增情形，依據地區、對象、補助項目及款別不同，調增金額在150元至1248元不等，若民眾如有不清楚之處，可以向戶籍所在地的社會局處洽詢，也可以手機或市內電話撥打衛福部1957免付費福利諮詢專線詢問。