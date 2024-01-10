日強震最新受害者！水族館「明星鯨鯊死亡」　設備慘遭震壞

▲能登島水族館鯨鯊「八兵衛」（下）因為強震導致設備損壞而死亡。（圖／翻攝notoaqua.jp）



記者吳美依／綜合報導

日本石川縣能登地區1日發生規模7.6強震，截至10日上午累計206人喪生。如今，能登島水族館（のとじま水族館）也傳出噩耗，明星動物鯨鯊「八兵衛」（ハチベエ）被證實死亡，理由是地震導致的設備毀壞及故障。

朝日新聞、讀賣新聞等日媒報導，位於石川縣七尾市的能登島水族館9日宣布八兵衛不幸死亡，因為強震破壞了水槽設備，導致水溫降低及過濾設備無法使用等問題，飼育環境惡化。

八兵衛是一頭雄性鯨鯊，體長約4.6公尺，與同期引入的雌鯨鯊「小白」（ハク）一起被養在水量約1600噸的水槽，自2022年9月搬進來開始，就成為該館的明星動物。

元旦強震當晚，工作人員發現水槽水位降至一半以下，原來是水管被震破引發漏水問題，於是趕緊挹注海水，但直至6日晚間才恢復6.2公尺左右的正常水位。此外，他們也發現海水過濾設備故障導致水質惡化，水溫也僅能維持在17度，比平常的25度低了許多。

7日中午，工作人員找不到八兵衛游泳的蹤影，9日上午發現牠已經沉入水槽底部。

目前為止，水槽設備尚無修復跡象，工作人員持續注入海水，調整適當水質及溫度，「以生命作為最優先考量，研擬一切應對措施」，盡全力拯救剩下的另一頭鯨鯊小白。

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