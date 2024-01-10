「棄于保鍾」布條惹火于美人　大罵鍾小平：台灣政壇恐怖情人

記者蘇晟彥／綜合報導

選戰倒數三天，台北市第5選區（北5區；中正、萬華）國民黨籍參選人鍾小平、民進黨籍參選人吳沛憶及無黨籍參選人于美人形成三腳督選情激烈，但近日鍾小平不斷喊出「棄于保鍾」，企圖讓泛藍陣營的票回歸，對此，于美人在臉書上就分享看到心情，大喊「根本台灣政壇頭號恐怖情人」，並斥責鍾小平的惡意抹黑行為。

▼鍾小平在選戰倒數階段選擇對選民喊出「棄于保鍾」口號。（圖／翻攝自于美人臉書）



針對近日鍾小平喊出「棄于保鍾」，並在選區中掛上相關廣告布條一事，于美人9日晚間在臉書上發表心情，她指出鍾小平根本是「台灣政壇頭號恐怖情人」，指出自己只想走正向、乾淨的選戰，但鍾小平不斷說她支持別人選總統，自己根本沒有公開過，喊話要鍾小平乾脆1月12日去凱道為柯文哲站台來表達你的誠信，同步上演「國民黨恐怖情人秀」。

此外，于美人繼續補充，出身於新黨的鍾小平，轉而加入國民黨之後，他是「一言不合就退黨、一聲不響又入黨」。他是選舉動物，台北市長初選了兩次、國民黨主席又選了一次，台北市黨部主委也選了一次，選不贏就濫告！同黨的連勝文、黃呂錦茹、甚至是郭昭巖都被告。單憑一己之力，就能把國民黨搞得身心受創、烏煙瘴氣。鍾小平人人怕，恐怖喔。

針對鍾小平在選區掛滿布條的行徑，于美人也認為在地人一定會覺得羞恥，並強調根本不會有人出來力挺鍾小平，因為她在抽籤會遲到、政見發表會不到，每天都在胡說八道。