立委候選人涉《反滲透法》羈押禁見　調查局揪出中共金援百萬

▲桃園市無黨籍立委候選人馬治薇（前）涉收中共金援參選，今（5日）被法院裁定羈押禁見。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局桃園市調查處根據線報監控，發現桃園市立委第一選區無黨籍候選人馬治薇，涉利用虛擬貨幣等多種管道，收取中共資金達新台幣100多萬元用於參選，經報請桃園地檢署指揮偵辦，昨（4日）搜索約談馬女到案，檢察官訊後認為馬女涉犯《反滲透法》等罪嫌、且有逃亡與勾串滅證之虞，今向桃園地院聲請羈押禁見獲准。

馬治薇為民眾黨員，在即將於本月（1月）13日舉行的立委選舉中，以無黨籍身分登記，在桃園市第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區汴洲里等13里）競選，桃園市調查處去年（2023年）接獲線報，指馬女與統派陣營往來密切，去年4月間曾到對岸福建，逗留多日後從北京返台，期間疑接受中共人士指示登記參選立委，並接受中共金援。

桃園處長期監控蒐證，發現馬治薇涉透過多種管道，包括泰達幣等虛擬貨幣，收取中共資金達新台幣100多萬元，用於競選經費，桃園處去年12月中報請桃園地檢署檢察官高健祐指揮偵辦，昨兵分4路搜索馬女住家等處，約談馬女等8人到案。

檢察官漏夜複訊後，認為馬治薇不僅收取中共人士金援競選經費，還把我國調查情治人員資料、選舉相關訊息傳給對岸金主，涉犯《反滲透法》受滲透來源資助為參與競選行為等罪嫌，且有逃亡與勾串滅證之虞，今上午5點多向桃院聲請羈押禁見馬女，法官召開聲押庭調查，今下午4點多裁准。

調查局指出，為防制中共透過指示特定人士參選二合一選舉，企圖干預我國選舉，已預先動員所屬內外勤調查官全力發掘、偵辦中共介選案件，確保選舉公正安全、不受外力干擾，並杜絕中共統戰、滲透，以維護國家主權及自由民主憲政秩序。