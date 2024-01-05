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立委候選人涉《反滲透法》羈押禁見　調查局揪出中共金援百萬

▲桃園地檢署指揮市調處昨天約談桃市第一選區無黨籍立委候選人馬治薇，複訊後今天上午向桃園地院聲押，圖為上月在桃園市選委會抽籤畫面。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市無黨籍立委候選人馬治薇（前）涉收中共金援參選，今（5日）被法院裁定羈押禁見。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局桃園市調查處根據線報監控，發現桃園市立委第一選區無黨籍候選人馬治薇，涉利用虛擬貨幣等多種管道，收取中共資金達新台幣100多萬元用於參選，經報請桃園地檢署指揮偵辦，昨（4日）搜索約談馬女到案，檢察官訊後認為馬女涉犯《反滲透法》等罪嫌、且有逃亡與勾串滅證之虞，今向桃園地院聲請羈押禁見獲准。

馬治薇為民眾黨員，在即將於本月（1月）13日舉行的立委選舉中，以無黨籍身分登記，在桃園市第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區汴洲里等13里）競選，桃園市調查處去年（2023年）接獲線報，指馬女與統派陣營往來密切，去年4月間曾到對岸福建，逗留多日後從北京返台，期間疑接受中共人士指示登記參選立委，並接受中共金援。

桃園處長期監控蒐證，發現馬治薇涉透過多種管道，包括泰達幣等虛擬貨幣，收取中共資金達新台幣100多萬元，用於競選經費，桃園處去年12月中報請桃園地檢署檢察官高健祐指揮偵辦，昨兵分4路搜索馬女住家等處，約談馬女等8人到案。

檢察官漏夜複訊後，認為馬治薇不僅收取中共人士金援競選經費，還把我國調查情治人員資料、選舉相關訊息傳給對岸金主，涉犯《反滲透法》受滲透來源資助為參與競選行為等罪嫌，且有逃亡與勾串滅證之虞，今上午5點多向桃院聲請羈押禁見馬女，法官召開聲押庭調查，今下午4點多裁准。

調查局指出，為防制中共透過指示特定人士參選二合一選舉，企圖干預我國選舉，已預先動員所屬內外勤調查官全力發掘、偵辦中共介選案件，確保選舉公正安全、不受外力干擾，並杜絕中共統戰、滲透，以維護國家主權及自由民主憲政秩序。

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