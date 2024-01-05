　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏二選區立委選戰競爭激烈　屏檢察長期枋寮警加強查緝現金買票

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦到枋寮警分局 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦到枋寮警分局 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票日僅剩9天，屏東地檢檢察長陳盈錦率主任檢察官郭書鳴，於昨(4)日下午前往枋寮分局舉行選舉查察工作會議並指導查賄制暴之技巧及慰勉同仁之辛勞，責期加強查緝現金買票力道，全力杜絕賄選發生。

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦到枋寮警分局 。（圖／記者陳崑福翻攝）

陳盈錦檢察長於會中，除感謝並肯定枋寮警分局於這次選前查賄制暴工作績效優異，並表揚該警分局在這次選舉中查獲屏東縣首件知名網路社群直播主涉嫌賄選案、統促黨副主任委員邀約民眾前往大陸接受招待案及某黨主席惡意剪接變造候選人談話內容誤導選民之假訊息案提出嘉勉。

陳檢察長另提醒越接近投票日，雙方選情膠著狀況下，現金買票可能性就越大，故特別傳授與會各派出所所長現金買票查賄及蒐證技巧，期勉與枋警共同戮力，偵查不法維護選舉公平乾淨選風。

枋寮警方表示，隨著選舉日逼近，第二選區選區兩名候選人票源重疊性高競爭激烈，雙方負面文宣戰攻防不斷，為因應可能產生的各種衝突狀況，縣警局特別調派支援刑事警力進駐屏南地區提高偵查能量，以維護選前治安，並加強現金買票力道及防處各類妨害選舉案件。

分局長林俊雄表示，除了針對查緝賄選技巧、法律問題等重點，並強調反賄選宣導的重要性，務必讓反賄選意識深入社區各角落，必定秉持「行政中立、依法行政」原則，縝密各項勤務規劃，以主動積極態度蒐報賄選及暴力情資，強力查察賄選，有效遏止暴力，達到選民拒絕賄選、候選人不能賄選之目標，樹立政府清廉賢能形象，贏得民眾信任，務求這次選舉順利進行，圓滿完成。

ET快訊
遭爆昆凌控「多人運動」！　周杰倫一張照回擊了
「忙調度其他飛機」！　塔台：沒發現海保機闖入跑道
台積電女副理把「製程機密」給男友！　還貼心做示意圖慘了
海保機長不斷說「對不起、對不起」　堅稱：得到許可進入跑道
選舉公報驚見大咖藝人！兒女全是明星　網驚喊：魔王你贏了
漁民被漁網絆倒溺斃！　家屬跪地痛哭
飛機上「4時段」廁所最髒最臭！　前空姐曝如廁最佳時機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團內竟有大學生、議員司機

台積電女副理4度將製程機密給男友　還貼心做示意圖...下場曝光

短髮妹面試摩鐵夜班櫃台！拒留長髮「不錄取」　業者挨罰30萬

屏二選區立委選戰競爭激烈　屏檢察長期枋寮警加強查緝現金買票

彰化魚池旁工寮自燃...大火猛燒黑煙竄天　台灣鯛險成烤魚

苗栗通霄漁民捕烏魚失蹤　竟是遭漁網絆倒溺斃...家屬跪地痛哭　

整形名醫遭聲押！「找單幫客走私胎盤素」移民署官員涉包庇

上學途中突遭攻擊！母女被「先拉再推」扯下車…2男被逮動機曝光

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

紐時看板只是開始！小商人預告「用他們怕的方法」處理割頸案少年

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

彰化「自來水衝破柏油」　馬路瞬間隆起石塊炸開

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團內竟有大學生、議員司機

台積電女副理4度將製程機密給男友　還貼心做示意圖...下場曝光

短髮妹面試摩鐵夜班櫃台！拒留長髮「不錄取」　業者挨罰30萬

屏二選區立委選戰競爭激烈　屏檢察長期枋寮警加強查緝現金買票

彰化魚池旁工寮自燃...大火猛燒黑煙竄天　台灣鯛險成烤魚

苗栗通霄漁民捕烏魚失蹤　竟是遭漁網絆倒溺斃...家屬跪地痛哭　

整形名醫遭聲押！「找單幫客走私胎盤素」移民署官員涉包庇

上學途中突遭攻擊！母女被「先拉再推」扯下車…2男被逮動機曝光

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

紐時看板只是開始！小商人預告「用他們怕的方法」處理割頸案少年

拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團內竟有大學生、議員司機

批「在路上」競選片像開車遊山玩水　呂秀蓮：勿被選舉花招迷惑

NBA明星賽首輪票選！詹皇將破賈霸紀錄　唐西奇人氣勝柯瑞

蓋房工人喊「大選後會跌」　婆婆急勸晚點買！苦主狂怨：會後悔

能登強震巨大衝擊！　石川縣溫泉旅館「加賀屋」暫停營業

國聯賽揚史奈爾有興趣加盟洋基　與柯爾組賽揚先發連線

蘋果新專利再加一　iPhone將支援Apple Pencil

房仲菁英彙集地！永慶加盟四品牌桃竹苗10家店破億、近70位經紀人業績達千萬

侯辦預告綠將發抹黑廣告「敬告」媒體不得播出　綠委批「藍色恐怖」

錢花去哪？秒懂房屋坪數怎麼算　永慶房屋提供1公式算公設比

樂觀積極對抗「癌病魔」　8歲男經歷2次骨髓移植

社會熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

乘客搭機謊報「行李有炸彈」　地勤秒報警

小商人嗆處理割頸案少年：用他們怕的方法

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

落跑「百億大亨」掏空前國民黨營事業800億　數千人受害

深夜國道「時速402公里」狂飆！　警方說話了

整形名醫遭聲押！疑多次走私胎盤素

台南男訪友飲酒爭執互毆　竟一覺不起

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

醫師母妻違反居家檢疫案　重罰170萬確定

還原張誌家生前最後身影　踉蹌扶電梯回住處

更多熱門

相關新聞

張智倫被指涉賄選！年花669萬包紅包　競辦：是長年助地方社團發展

張智倫被指涉賄選！年花669萬包紅包　競辦：是長年助地方社團發展

國民黨中和立委候選人張智倫被指每個月包紅包給里長「加菜」，一包紅包新台幣3000元起跳，統計選舉1年花費逾669萬，疑涉嫌賄選。對此，張智倫競辦今（4日）表示，這些是幫助地方社團發展，協助慈善公益活動，而且是長年推動。

綠營控盧秀燕違反行政中立　市府：有請假

綠營控盧秀燕違反行政中立　市府：有請假

大武警「小蜜蜂」逐户宣導反賄選

大武警「小蜜蜂」逐户宣導反賄選

收到吹哨者資料！　吳崢踢爆張智倫每年2千萬「大規模綁樁買票」

收到吹哨者資料！　吳崢踢爆張智倫每年2千萬「大規模綁樁買票」

屏二選區立委選情激烈　屏東檢警重兵維安+查賄

屏二選區立委選情激烈　屏東檢警重兵維安+查賄

關鍵字：

2024立委選舉陳盈錦賄選屏南選區枋寮警分局

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

基隆「類富士山照」萬人朝聖

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

百靈果凱莉懷孕了！　驚訝曬超音波「but老公還沒有ready」

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

面試官問「男人哪裡會變大？」她答2字秒錄取

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

情侶餐廳樓上「拉開窗簾」被拍　民眾傻眼圍觀

更多

最夯影音

更多
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面