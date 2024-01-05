屏二選區立委選戰競爭激烈　屏檢察長期枋寮警加強查緝現金買票

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦到枋寮警分局 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票日僅剩9天，屏東地檢檢察長陳盈錦率主任檢察官郭書鳴，於昨(4)日下午前往枋寮分局舉行選舉查察工作會議並指導查賄制暴之技巧及慰勉同仁之辛勞，責期加強查緝現金買票力道，全力杜絕賄選發生。

陳盈錦檢察長於會中，除感謝並肯定枋寮警分局於這次選前查賄制暴工作績效優異，並表揚該警分局在這次選舉中查獲屏東縣首件知名網路社群直播主涉嫌賄選案、統促黨副主任委員邀約民眾前往大陸接受招待案及某黨主席惡意剪接變造候選人談話內容誤導選民之假訊息案提出嘉勉。

陳檢察長另提醒越接近投票日，雙方選情膠著狀況下，現金買票可能性就越大，故特別傳授與會各派出所所長現金買票查賄及蒐證技巧，期勉與枋警共同戮力，偵查不法維護選舉公平乾淨選風。

枋寮警方表示，隨著選舉日逼近，第二選區選區兩名候選人票源重疊性高競爭激烈，雙方負面文宣戰攻防不斷，為因應可能產生的各種衝突狀況，縣警局特別調派支援刑事警力進駐屏南地區提高偵查能量，以維護選前治安，並加強現金買票力道及防處各類妨害選舉案件。

分局長林俊雄表示，除了針對查緝賄選技巧、法律問題等重點，並強調反賄選宣導的重要性，務必讓反賄選意識深入社區各角落，必定秉持「行政中立、依法行政」原則，縝密各項勤務規劃，以主動積極態度蒐報賄選及暴力情資，強力查察賄選，有效遏止暴力，達到選民拒絕賄選、候選人不能賄選之目標，樹立政府清廉賢能形象，贏得民眾信任，務求這次選舉順利進行，圓滿完成。