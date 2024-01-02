2024北5區立委選情膠著…吳沛憶豪華陣容助選、鍾小平被遭2女人夾殺

記者蘇晟彥／台北報導

台北市第五選區（萬華、中正；北5區）立委選舉進入白熱化，由民進黨籍參選人吳沛億、國民黨籍參選人鍾小平及無黨籍參選人于美人爭取席次，三方勢力纏鬥。對此，吳沛億由民進黨高層陪同站台、掃街拜票，誓言再度延續綠地；而鍾小平則固守票倉，並喊出「2024撥亂反正」口號；則于美人近日勤跑基層，試圖搶年輕人票，三腳督局勢成為台北市立委選區中最膠著的一區。

▼北5區形成「三腳督」，選情陷入膠著。（合成圖／翻攝自鍾小平、于美人、吳沛憶臉書）



原先由藍綠競爭的選區，由深耕在地的兩位議員吳沛億、鍾小平分廷對抗，吳沛憶以黨內民調最高接續宣布不參選的林昶佐參戰，以形象、市議員時期認真獲得選民支持；鍾小平則在黨內初選中，最終擊敗應曉薇、郭昭巖拿到參選資格，但在參選前就風波不斷。豈料，在今年5月于美人「改名、遷戶口、玩真的」，宣布加入選戰，讓局勢瞬間形成「三腳督」（三強鼎立），于美人以資深媒體人、近年來積極參與政治相關事務，分食藍綠票源，讓北5區成為台北市立委選舉中選情最膠著一屆。

對此，選戰倒數11天，三方並無過多的「口水戰」，僅流於看板互罵、小打小鬧的階段，都將重心擺在掃街拜票的行程上，吳沛憶由黨內各方大佬支持，包含蘇貞昌、陳建仁、鄭文燦等等助選，幾乎耗盡黨內資源為求勝選，更由上屆北5區，也是近期加入民進黨的立委林昶佐貼身助選，不斷以車隊掃街方式穩固基層票倉。

而鍾小平則幾乎依靠自己力量掃街，與吳沛憶的「豪華陣容」相比相形見絀，但中正、萬華在2016年前都是鐵藍票倉，目前形勢尚未定見，不過鍾小平在2024年開始時就喊出「2024，心想事成、撥亂反正」的口號，隱約有想要將綠地轉化成藍天的豪志。

至於于美人，從抽籤號次出爐當天就不斷「約戰」藍綠候選人正面辯論，但皆無人正面答應，目前積極掃街、勤跑基層，嘗試以無黨籍之姿突圍，此外，于美人也將於1月6日舉辦《真勇》選前之夜，將號召藝能界好友到場相挺，盼民眾能前往共襄盛舉。