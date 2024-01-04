綠營指控盧秀燕違反行政中立　中市府：輔選行程都有請假

記者鄧木卿／台中報導

「藍白最強母雞」台中市長盧秀燕4日上午9點，陪同立委第六選區候選人羅廷瑋到第三市場拜票，盧表示，這個選區12年來都是綠營，羅挑戰相對會比較辛苦，她希望全力搶救，讓台中多一席立委，多為台中爭取經費；至於被綠營指控行政不中立一事，盧回應一切符合選舉規範，而市府也澄清，市長如果有輔選行程都會請假。

▲▼盧秀燕上午陪羅廷瑋拜票，針對遭綠營指控違反行政中立，她說，一切符合選舉規範。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧秀燕上午陪同羅廷瑋到第三市場拜票，途經玉聖宮入內參拜，受到沿途店家熱烈歡迎，高喊「當選」，盧表示，選舉進入黃金周，她會固守中部，將輔選心力聚焦台中市，期待有更好的總統、立委產生，對中部更有利。

盧秀燕強調，民眾對民進黨8年執政有疑慮，例如巴西蛋、快篩劑、高端疫苗採購等，為何都要封存30年？羅廷瑋如果進入立法院，一定會解密，守住人民納稅錢。

她知道打選仗很辛苦，她是過來人，目前選情非常激烈，除了多陪陪候選人拜票之外，也是要搶救選情，希望這次成績比上次更好。

羅廷瑋說，盧市長陪著競選團隊，讓大家更有信心，尤其台中市這幾年在她的執政下，市民滿意度居高不下，這些都是最好的見證，也一定會讓選情加分，盧市長是值得學習的政壇前輩，未來他會當盧在立法院的分身，幫助台中爭取更多的預算，多一筆錢給台中，台中就有辦法多做一個建設跟福利。

有綠營指責盧秀燕動用市府資源輔選，違反行政中立一事，盧說，她自己選過很多次，也輔選過很多次，她的輔選活動都會保持行政中立，也都符合選舉規範。

市政府表示，市長如果有輔選活動，就會請假，但不會一次連請很多天，「今天上午陪羅廷瑋拜票，就有請假」。