于美人談割頸案「少年虞犯父母才是根源」　談《少年法》５大問題

記者蘇晟彥／綜合報導

新北市國三男學生遭同學持刀割頸刺胸身亡，事件至今持續發酵，面對即將到來的選戰，台北市第五選區無黨籍參選人于美人也跳出來發聲，指出在2019、2023年兩次針對《少年事件處理法》修法缺造成新問題，但她認為少年父母才是問題根源，並期望未來能繼續認真研究校園安全網的問題，盼孩童都能平安長大。

▼立委參選人于美人談新北割頸案。（資料照／豈有此呂）



針對新北國中生割頸案，北５區無黨籍參選人于美人發文表示，當案件發生後，她花了兩天時間詢問相關人員，並認為既然自己身為立法委員候選人，應該抽離人的檢討，回到法制面上的問題。她首先表示，民眾必須了解「少年虞犯」的名詞，再回到近年來兩次修法的結果上，在2019、2023年新法修正後，于美人認為造成了「校園安全網無法落實、校園霸凌之事無法遏止」、「警方公權力被綁手綁腳，無法介入校園！」、「學校老師怕觸法受罰，動輒得咎」

、「心理輔導人力不足。」及「親職教育功能喪失」這五項問題。

對此，于美人認為，社會大眾始終在討論「少年虞犯」本身，但其父母親才是造成問題的根源，強調孩子是國家的未來，校園安全網是非常嚴肅議題，盼自己未來能繼續研究相關問題，期盼孩子們都能平安長大。此外，于美人將在1月6日舉辦《真勇》選前之夜，將以自身之力一人拼兩黨，盼民眾能共襄盛舉，送她進立法院。