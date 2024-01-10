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佛光山桃園講堂慶祝法寶節　桃警交管疏導措施一次看

▲佛光山桃園講堂慶祝法寶節桃警派員疏導交通。（圖／桃園警分局提供）

▲佛光山桃園講堂慶祝法寶節桃警派員疏導交通。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

由桃園區公所、佛光山桃園講堂等所共同舉辦慶祝法寶節-寒冬送暖「臘八粥」系列活動，即將在週日（14日）於桃園區文光路的佛光山桃園新弘法基地舉行，面對自四面八方預估1萬位信眾，桃園警分局將派遣員警於重要路口執行交通疏導管制，另主辦單位也動員所屬義工、文中里守望相助隊隊員在會場周邊及各停車場，配合引導人車動線及停車秩序維護，確保活動順利進行。

▲並規劃停車場路線。（圖／桃園警分局提供）

▲並規劃周邊停車場路線。（圖／桃園警分局提供）

慶祝法寶節-寒冬送暖「臘八粥」系列活動，係為農曆12月8日是佛陀成道日，佛教寺院舉辦法會並以「臘八粥」供佛饗眾來慶祝，與民眾分享法喜與平安，故稱法寶節（臘八節），除了現場烹煮臘八粥供眾，同時舉辦義演、義剪、義診、三好素食市集、明華園日字戲劇團等精彩活動，預計超過一萬人參與。

▲請民眾依員警指揮引導。（圖／桃園警分局提供）

▲請民眾依員警指揮引導。（圖／桃園警分局提供）

據主辦單位表示，當天約有20部遊覽車從各地載運信眾往返會場，桃園警方為維護會場安全及周邊道路交通順暢，將派遣員警於重要路口執行交通疏導管制，另主辦單位也動員所屬義工、文中里守望相助隊隊員在會場周邊及各停車場，配合引導人車動線及停車秩序維護，確保活動順利進行。

主辦單位規劃停車地點分別有：
1、大型遊覽車：規劃於文中路段待乘客下車後，轉進桃園市農會綜合農產品批發市場停放（蘆竹區文中路1段107號）。2、中興國中：約可容納汽車60輛，由文中路大門進入停放。3、文山國小：約可容納汽車30輛，由文中路大門進入學校停放。4、另外規劃在新弘法基地內（活動會場）做為貴賓停車場。

機車停車及紅黃線開放停車規劃：
1、民眾騎乘機車可停放於文中路（上海路至正光路段）人行道上（上午6時至21時）。2、文中路兩側（上海路至正光路段）開放紅黃線停車（上午6時至21時）。3、德華街（文中路至國強一街段）開放紅黃線停車（上午6時至21時）。

桃園分局表示，上午8至10時進場與16至17時活動結束散場，為較容易影響周邊交通時段，警力、義工、文中里守望相助隊將積極投入交通管制疏導作為，如遇壅塞也會透過警察廣播電臺提前呼籲用路人留意相關交通資訊，請用路人遵從員警等相關人員指揮引導，確保良好交通秩序及安全。

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