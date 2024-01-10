強冷氣團來了！今晚明晨「台南以北探10度」　凍2天低溫分布曝

記者李宜秦／台北報導

今日強烈大陸冷氣團逐漸南下，迎風面的北部、東部有降雨機會，各地入夜後明顯轉冷，今晚到明晨是最冷的時段，在台南以北、宜花、金馬都有10度左右低溫，其他地區也只有12度上下。

▲周四、五清晨低溫分布。（圖／氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員劉宇其表示，今日大陸高壓偏北風南下，北部、東部雲量多，小區域有降雨，北部、東部今日有小雨或飄雨，中國大陸上空雲量少，這是由於大陸高壓附近空氣較為乾燥，隨著乾冷空氣南下，明日至周日台灣的天氣也較少雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

劉宇其表示，今日在迎風面的北部、東部有降雨機會，雨量隨著時間減少，入夜停歇，中南部天氣晴朗穩定，明日開始全台天氣轉乾，到周日都是穩定的天氣，只有迎風面東部有零星降雨。下周一天氣再有轉變，屆時東北季風南下，北部、東部降雨機率增加。

今日強烈大陸冷氣團南下，劉宇其指出，北部、宜蘭白天16到17度，下半天溫度逐漸下滑，其他地區白天可達20度以上，入夜後溫度也會明顯下降，這一波強冷氣團影響至周四，今晚到明晨是最冷的時段，台南以北、宜花、金馬有10度左右低溫，其地區12到15度。

▲未來天氣小叮嚀。（圖／氣象署）

劉宇其表示，周五冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻作用明顯，天氣依然較冷，北部、東部局部地區還是有10度低溫。周五白天以後溫度逐漸回升，下周一東北季風增強，北部會再度轉涼。

劉宇其統整，今日稍微下雨，明日降雨趨緩，外出要注意溫度變化，早晚可能出現10度左右低溫，受冷氣團南下影響，今日沿海風力強，周五冷空氣減弱，周六大選日天氣穩定，清晨稍涼，白天舒適。