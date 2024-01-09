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雨彈轟完換強冷氣團！明急凍「半個台灣10°C↓」　大選日雨區曝

▲▼天氣 強烈大陸冷氣團 寒流 低溫 寒冷 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周三起強烈大陸冷氣團影響。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到華南雲雨區東移影響，各地降雨機率增加，北部、東部、中部山區都有局部短暫降雨。明後兩天受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，全台溫度驟降，其中在周三晚上到周四清晨、周四晚上到周五清晨中部以北、東北部只有10度。另大選日只有東部有局部降雨。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今日各地降雨機率增加，北部、東部、中部山區有局部短暫降雨，中部平地、南部山區有零星降雨，中部以北3500公尺以上高山今天有降雪機會，今晚水氣減少，明日白天北部、東北部局部短暫雨，花東有零星雨，明晚降雨趨緩，周四以後天氣穩定，各地多可見陽光，僅東部有零星雨。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

今日受到降雨影響，各地高溫略降，北部降溫4度、其他地區1-2度。明日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地溫度下降，尤其午後降溫更明顯，北部、東北部、東部整天寒冷，其他地區早晚寒冷，周三晚上到周四清晨、周四晚上到周五清晨最冷，中部以北、東北部10-11度，其他地區13-15度，沿海空曠地區溫度更低。

冷氣團影響期間白天溫度也下降，周三高溫馬祖12度，金門、北部、東北部、東部16-17度，中南部22-23度，周四白天有陽光時稍微溫暖一點，但沒有陽光時也較冷。周五白天冷氣團減弱，氣溫回升。

周末天氣變化不大，其中周六大選日各地可見陽光，東部有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，北部、東北部高溫21度，其他地區23-25度，但早晚依然涼冷，日夜溫差大。

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