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今挑戰「強烈冷氣團」午後急降溫　連2天探8℃↓

（圖／氣象署）

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

強冷空氣南下，午後急降溫！氣象專家吳德榮提醒，周四晨、周四晚及周五晨，台北觀測站有觸及「強烈大陸冷氣團」定義（≦12度）的機率，局部平地的最低氣溫將降至8度以下。

中央氣象署預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天上半天北部、東半部有局部短暫雨，下半天乾空氣逐漸移入，降雨趨緩，這波冷空氣有機會達到強烈冷氣團，預計周四清晨和周五清晨有些輻射冷卻作用，各地氣溫偏低，預估中部以北、東北部低溫10-12度，其他地區13-15度。

（圖／氣象署）

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

葉致均說，今晚到周日東半部有零星降雨；下周一、下周二東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日大陸冷氣團推動水氣南移，上半天北部、東半部有局部短暫雨，下午起漸轉乾、氣溫遽降，北台灣越晚越冷。

吳德榮分析，周四至周六投票日各地為晴朗穩定的天氣，周四冷氣團影響，白天北偏冷、南轉涼，周五、周六冷氣團減弱、氣溫升，白天北舒適、南微熱，連續三天的早晚因冷空氣及輻射冷卻同時作用，皆明顯偏冷。

吳德榮提醒，周四晨、周四晚及周五晨，台北觀測站有觸及強烈冷氣團定義的機率，局部平地的最低氣溫將降至8度以下，應注意氣象署的特報。

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