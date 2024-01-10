快訊／16縣市低溫特報！強冷氣團來襲　今晚到明早「探10°C↓」

記者李宜秦／台北報導

今日強烈大陸冷氣團南下，各地入夜明顯轉冷，中央氣象署發布低溫特報，全台16縣市在今天晚上到明天上午將有10度以下低溫發生機率。

▲氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

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氣象署表示，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，10日至12日早晚天氣寒冷，易有局部10度以下氣溫發生。今（10日）傍晚至明（11日）上午臺南以北、東北部及東部地區有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

氣象署發布低溫特報，範圍包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣等16縣市。

▲明後天清晨低溫分布圖。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員劉宇其表示，今日在迎風面的北部、東部有降雨機會，雨量隨著時間減少，入夜停歇，中南部天氣晴朗穩定，明日開始全台天氣轉乾，到周日都是穩定的天氣，只有迎風面東部有零星降雨。下周一天氣再有轉變，屆時東北季風南下，北部、東部降雨機率增加。

今日強烈大陸冷氣團南下，劉宇其指出，北部、宜蘭白天16到17度，下半天溫度逐漸下滑，其他地區白天可達20度以上，入夜後溫度也會明顯下降，這一波強冷氣團影響至周四，今晚到明晨是最冷的時段，台南以北、宜花、金馬有10度左右低溫，其地區12到15度。

劉宇其表示，周五冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻作用明顯，天氣依然較冷，北部、東部局部地區還是有10度低溫。周五白天以後溫度逐漸回升，下周一東北季風增強，北部會再度轉涼。