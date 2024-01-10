跨小英障礙！挺賴「高雄」衝百萬票　陳其邁溫情喊：不能重來

▲陳其邁在9日深夜發文，放上影片呼籲大家投票給民進黨 。（圖／賴清德高雄市競選總部提供）

記者吳奕靖／高雄報導

距離大選投票日進入倒數幾天，高雄市長陳其邁9日深夜在臉書對市民說出「心內話」，向市民溫情呼籲，表示這一票決定高雄的未來很重要，「選舉不是實驗、選擇不能重來」，不要讓一起打拚的這條高雄路停止，1月13號一定要出來投票，三票民進黨，延續光榮高雄路。

影片一開始，伴隨2018年陳其邁競選市長主題曲「咱上愛的所在」配樂，陳其邁娓娓說著高雄這幾年的改變，「輕軌10年成圓、美夢成真」，「台積電布局在高雄，高雄成為半導體先進製程的核心樞紐，引領最進步的科技產業」。表示高雄正走在一條對的路，走向光榮的高雄路。

▲陳其邁在9日深夜發文，放上影片呼籲大家投票給民進黨 。（圖／賴清德高雄市競選總部提供）

鏡頭前的陳其邁也透露出內心擔憂，擔心總統、立委若換上對高雄提不出具體願景的人、沒有在立院為高雄顧預算的人，自己在再怎麼拚也是做白工，甚至「進行中的捷運、規劃中的國道7號停擺」，擔心這條與市民一路相伴、一起打拚的高雄路將會停止。

影片最後，陳其邁對著螢幕前的觀眾感性喊話，表示高雄人對「選舉不是實驗、選擇不能重來」這句話感受最深，要拜託所有人一定要出來投票，讓「賴清德、蕭美琴支持高雄繼續前進」，讓「民進黨8席立委，進到國會替高雄發聲」，繼續與市民一起，為高雄、為台灣的未來努力。

影片深夜11點上架，經過一晚截至早上8點，累計已經超過1.2萬次觀看，許多留言提到，對高雄這幾年的進步很有感，外縣市民眾也提到羨慕高雄這幾年的進步，有網友留言「高雄人霸氣衝出百萬票」，大喊「2024再贏一次」，要繼續「支持民進黨，選對的人，走對的路」。