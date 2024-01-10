直擊／深綠鐵票倉鬆動？　侯友宜用「菜市場語言」搶南部票　

▲侯友宜到高雄三和市場掃街拜票 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／高雄報導

選戰倒數3天，國民黨總統候選人侯友宜今（10）日再次前往高雄掃街拜票，約於上午10點45分時，侯到三和市場掃街。據地方人士說明，三和市場政治色彩鮮明，是民進黨鐵票倉，攤商多屬「綠油油」，不過，據記者實際觀察，侯友宜抵達現場後，支持者湧現，不少人搶著跟侯合影、拍照，市場出生的侯友宜也用他自己最習慣的「菜市場語言」與民眾搏感情，讓整個市場「凍蒜」聲不斷，氣氛非常熱鬧。

侯友宜今日再次前往高雄，一早先到小港鳯儀宮、佛公天后宮、草衙朝陽寺、前鎮鎮南宮參拜，接著前往三和市場拜票，下午則在鳳山、三民、左營等地區進行車隊掃街，最後也將前往自由黃昏市場拜票。

侯友宜近期積極前往南部，尤其高雄最後幾個月就去了好幾次，但也因為如此，堪稱深綠鐵票倉的南部，近期政治板塊看似有鬆動趨勢。國民黨高雄市黨部人士就表示，最近高雄的氣勢，已經跟選戰一開始不同，支持者越來越願意表態，大家也知道需要「換人換黨」做做看，而他們也深知誰才能真正下架民進黨，藍營支持者已團結選票。

從今天侯友宜到三和市場掃街拜票可以看到，支持者相當熱情，有些支持者看到志工在發國民黨傳單，還會主動表示要幫忙一起發，也有民眾表示，「真的要政黨輪替，不能再等了」；此外，也有攤販送上蘿蔔、蔥蒜等蔬果，希望為侯友宜加油。而侯友宜見到攤商，他也主動握手，有些攤商怕切豬肉的不乾淨，侯友宜也表示不在意，就希望可以握到每一雙手。

藍營人士表示，侯友宜是「菜市場長大」的孩子，選民看到侯友宜在菜市場掃街的樣子，就可以認識真正的他，而侯友宜也可以迅速地透過「菜市場語言」獲得民眾認同，希望在最後階段，可以有更多人認識侯友宜，了解他真正的為人，進而將這些轉換成選票。



