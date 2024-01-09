侯友宜「回嘉」辦造勢2.5萬人力挺　蕭萬長喊話：投藍不白投

▲侯友宜在嘉義舉辦造勢，蕭萬長助講 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／嘉義報導

國民黨總統候選人侯友宜今（9）日「回嘉」舉辦造勢活動。前副總統蕭萬長表示，他非常關心這次的大選，因為他看到執政的民進黨，沒有把人民的利益放在第一，不管人民的生死，傲慢、專制；1月13日的選舉，大家一定要團結一心，而且要「全部投藍不白投」，集中起來，票開起來，總統給侯友宜三號就能夠當選。

今晚的造勢約於19時22分時，擔任主持人的國民黨不分區立委候選人謝龍介宣布，現場超過2萬5千人。蕭萬長登場時表示，2008年他受到嘉義人的肯定跟支持，他讓進入總統府，今天他第三次回到嘉義，懇託鄉親大家能夠再來支持三號的侯友宜。

「這是嘉義人的光榮跟我們的勇氣」，蕭萬長說，他非常關心這次的大選，因為他看到執政的民進黨沒有把人民的利益放在第一，過去這幾年要口罩沒有口罩，要疫苗沒有疫苗，民進黨不管人民生死，還傲慢、專制，這樣的政黨要把他拉下來，讓他下台。

蕭萬長接著說，現在更可怕的是，民進黨執政可能會有戰爭的威脅，這種會害到台灣人民的安全，還有國家的未來，所以大家一定要在1月13日投票的時候讓他們下架。

蕭萬長最後說，這次選舉大家團結一心，而且要「全部投藍不白投」，集中起來，票開起來，總統讓三號侯友宜能夠當選，政黨要不分區要給九號國民黨。

不分區立委柯志恩也說，今天看到這麼多人，他很感動，因為嘉義人知道，嘉義有個總統要出來了，嘉義曾是民主聖地，但是被民進黨糟蹋了，民進黨實在欠人民太多了，嘉義年輕人一年流失兩萬多人，如果民進黨做得很好，年輕人為什麼要出去？民進黨是怎麼回報嘉義人的？

柯志恩說，絕對不要再讓民進黨這麼囂張了，嘉義人要挺自己人，民進黨一定會欺負嘉義人，嘉義人要有氣魄，一起讓嘉義出生的侯友宜當選這次總統。

