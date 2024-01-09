陳建仁嗆侯柯當市長防疫不佳　侯友宜嘆：講這種抹滅良心的話

▲侯友宜「死囚廢死，毒犯減刑，重犯縱放!?—賴清德要繼續護惡懲善嗎?」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

針對行政院長陳建仁說，因為萬華事件，雙北疫情告急，當時的雙北市長防疫都做不好。國民黨總統候選人侯友宜表示，堂堂行政院長，真的是睜眼說瞎話！難道忘了疫情指揮中心的指揮官是民進黨嗎？防疫視同作戰，不是應該中央地方一條心嗎？ 「怎麼講這種抹滅良心的話。」

侯友宜回顧疫情爆發時，民眾要口罩沒口罩，要快篩沒快篩，要疫苗沒疫苗，大家看到的是缺疫苗賺疫苗、小吃店進口快篩，「沒良心發國難財」。侯友宜提到，他曾經主張入境普篩、口罩實名制、快篩陽視同確診等建議，中央政府遲遲不採納，尤其入境普篩拖了一年多。如果早點實行、有效控制，如果民進黨不要「政治防疫」，相信可以減少很多傷亡。

侯友宜也說，新北市疫情是重中之重，地方政府在第一線作戰時，網軍、側翼、甚至政論節目天天攻擊。民進黨總統候選人賴清德是萬里人，疫情期間有打過一通電話關心嗎？有到新北市看看市民嗎？現在要選票，一來就是十幾趟。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞則指出，外界質疑「3＋11」是疫情破口，陳建仁在2021年6月接受媒體專訪時表達認同，同時呼籲「民眾應多給中央、地方防疫機關掌聲，少指責、少口水、多鼓勵、多幫助，一起做好防疫工作。」李利貞表示，這就是典型換位子換腦袋，流行病學專家陳建仁說要多鼓勵，行政院長陳建仁卻帶頭亂指責、噴口水，在人民的傷口上撒鹽。

另媒體問到羅致政不雅片鑑定結果，是否會像疫苗的採購案一樣，封存30年？侯友宜表示，羅致政不雅的照片流出來，說是中國介選。反廢死，也說中國介選，連總統的錄音帶洩漏出來，民進黨立委也說中國介選。每次都說中國介選。

侯大酸，民進黨不是成立一個假訊息處理中心嗎？而且是立即澄清、立即下架，立即破案。那羅致政的不雅照片是不是深偽變造，調查局已經送到新北地檢，要不要立即澄清。

侯說，甚至高端一封存30年，大家提出的6項疑點，他也提出來了，這12天一直都沒有消息。面對高端的炒股、高端的採購，高端到底在整個過程當中的流程是什麼？人民想要問的答案。請給人民一個交代，不要推託拉，不給人民的答案，侯友宜520當選就職以後，不用等30年，他會給人民一個清楚的答案。