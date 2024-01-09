國家警報響！鄉民「狂湧PTT問卦」瞬間飆6萬人：看成飛過越南

▲國家警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

國防部稍早表示，中國於下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。對此，國防部尚未進一步說明。不過警報突然響起，PTT八卦版瞬間飆到6萬多人，許多鄉民發文驚呼「國家警報響了！」超過10頁的新文章都跟防空警報有關，還有不少網友笑喊，一開始看錯，以為是「飛過越南」，原來是飛越南部上空。

稍早警報一響，驚嚇許多網友，紛紛湧入PTT問卦，發文狂洗版，「飛彈飛過上空時怎不發布警報？」「發射衛星就有6萬人來八卦板」、「被衛星砸到可以申請國賠嗎」、「第一時間以為是發生地震的舉手」、「每次警報響的時候都超怕是地震警報」、「衛星有警報，飛彈呢？」

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還有許多網友看錯，以為是「飛過越南上空」，「老實說我也看成越南」、「想說越南關我什麼事」、「原來不是只有我」、「一開始還真看錯+1」、「我也看成越南」、「越南+1想說富國島不能去了嗎」、「第一眼還想說飛過越南幹嘛講」、「看PTT才知道不是越南阿，不然傻傻的」。

▲八卦版破6萬人。（圖／翻攝自PTT）



國防部9日下午三度發布防空警報，內容顯示「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理」。

此次為國防部第一次發布防空警報。2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共發射東風飛彈，其中有4枚經過台灣本島上空，但國防部並未發布相關消息，外界是由日本防衛省公布才知情。

另根據央視報導，「北京時間2024年1月9日15時03分，我國在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探偽星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。此次任務是長征系列運載火箭的第506次飛行」。