徐巧芯見防空警報「英文寫Missile」　網愣：中英文各自表述

▲警報內容。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

稍早不少民眾都有收到「國家級警報」，內容提到「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空」。對此，國民黨立委候選人徐巧芯就留意到，這則警報的中文部分雖寫衛星，但英文卻寫「Missile」。貼文一出，也引發網友熱議。

「國家級警報」內容提到「〔防空警報〕中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理」。而在英文部分，則寫道「〔Air raid Alert〕Missile flyover Taiwan airspace,be aware.」

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徐巧芯在臉書粉專上發文，直呼「飛彈經過台灣上空民進黨政府直接裝死，選前發射衛星趕快連發三次國家級警報」，她不想未來還常常收到類似警報。而在文章最末，徐巧芯特別Hashtag，「英文還寫Missile」。而Missile多指飛彈、導彈、投擲物。

貼文底下，不少網友也留言直呼，「Missile？？？」「簡訊很X欸，中文寫衛星，英文寫Missile，什麼時候衛星的英文變飛彈了，是要恐嚇誰」、「英文是飛彈？中文是衛星」、「一個警報中英文各自表述，一個說衛星、一個說飛彈」。

國家級警報發出後，大陸官媒《央視》隨即發出快訊，稱9日下午3時03分，成功使用「長征二號丙運載火箭」，將「愛因斯坦探針衛星」發射升空。

針對警報，國防部表示，9日15時03時許，中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。

國防部強調，惟簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。