宥勝開庭完稱「事實不是那樣」：沉默是想保護女生！要證明清白

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

藝人宥勝先前遭爆對女員工上下其手，做出舔耳、解內衣、背後環抱等舉動，愛家好老公的人設大翻車，他事後公開道歉，2023年11月間遭台北地檢署以強制猥褻罪起訴。宥勝9日下午現身台北地院，開庭結束接受媒體訪問時，他表示，尊重當事人，會全力配合調查，「證明自己的清白」。

▲宥勝開庭結束後接受媒體訪問。（圖／記者林敬旻攝，下同）

宥勝9日下午3時28分現身台北地方法院，只見他身穿白色大學踢，面對鏡頭僅低調雙手合十回應，「謝謝大家」，其餘不願多說便去開庭了。

經過1個半小時的開庭，宥勝步出法庭後接受媒體訪問時稱，「其實我之前一直保持沉默是想要保護女生，當事人她沒有提告、也沒有對外說過任何一句話，我完全尊重她，所以我不多做解釋，現在進入司法程序，我就會全力配合調查，證明自己的清白。」

他表示，「事實其實不是大家傳的那樣」，但因目前全案已經進入司法程序，他無法多作說明，很謝謝朋友的關心，快過年了，希望大家多多照顧自己。

宥勝稱，「我可能沒辦法說太多，要回台中陪伴家人，我們家人都很互相支持。」至於是否有意願與女方和解，宥勝則回應，「要由法官來決定」，期待可以為社會做一點事，受訪結束後，他火速搭上一輛特斯拉Model 3 E3D離開現場。