　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又是明仁會！搞靈骨塔詐騙海削1.2億　大哥5萬交保小弟收押

記者張君豪／台北報導

去年曾朝圍事頭部開槍、鬧上新聞版面的竹聯幫仁堂明仁會新店分會長陳辰（28歲），又被刑事局查獲從去年起以靈骨塔詐騙手法、詐騙8名被害人逾796萬元現金及1.2億元市值的房地產抵押權，其中光是北市大同區1名被害地主，就被陳辰手下邀約出售靈骨塔為由，騙取2筆透天厝房地產設定「抵押權」，損失超過8千萬，刑事局偵二大隊從去年7月起陸續收網，拘提明仁會新店分會長陳辰及詐團成員11人到案。

▲警方逮捕竹聯幫明仁會新店分會長陳辰及崔姓小弟並查扣名表開山刀等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕竹聯幫明仁會新店分會長陳辰。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方調查，明仁會新店分會長陳辰20歲就加入竹聯幫平堂，活動地點都在新北新店地區，之前曾販賣咖啡包為業，並曾糾眾到文山區尋仇鬧事，過程持西瓜刀砍傷民眾。

▲警方逮捕竹聯幫明仁會新店分會長陳辰及崔姓小弟並查扣名表開山刀等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕竹聯幫明仁會新店分會長陳辰及崔姓小弟。

刑事局偵二大隊日前勾稽165反詐騙專線民眾報案財損紀錄，發現陳辰教唆手下以「媒合套牢靈骨塔產權」為由，鎖定銀髮族詐騙，詐團成員每天登門噓寒問暖，並假冒國稅局、公平交易委員會官員，指稱買賣靈骨塔會獲取大批現金將被查稅，介紹由詐團假冒的金主提供借款「現金交易避稅」，並要求被害人拿出房地產權狀到地政所設定「抵押權」。

警方查出，陳辰集團惡劣的是，被害人房產被設定借貸抵押權無法買賣，且所謂借貸數百萬到數千萬元現金也被詐團人員以作帳名義拿走，北市大同區一名周姓大地主（80歲）被以此手法，遭詐團騙取兩棟透天厝權狀設定無法買賣，損失超過8千萬元。由於抵押權被詐團拿走，周姓大地主日前在兒子陪同下到刑事局報案求助，警方統計，該靈骨塔詐騙案被害人至少8人，總計詐騙現金加上房地產抵押權逾1.2億元。

▲警方逮捕竹聯幫明仁會新店分會長陳辰及崔姓小弟並查扣名表開山刀等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局會同北市刑大、大安分局、新北市新店、樹林分局、桃園龜山分局、高雄林園分局、基隆市三分局共組專案小組報請台北地檢署指揮偵辦，並從去年7月起陸續逮捕詐團明仁會小弟崔男，當時崔嫌正準備搭機潛逃到泰國，所幸在桃園機場遭警方逮捕，專案小組這次行動先後拘提11人到案。

陳辰到案後否認詐騙，辯稱是小弟及其他人與被害人間買賣靈骨塔的交易糾紛，但警方行動查扣定扣押嫌疑人帳戶內新臺幣230萬存款、2255萬不動產抵押權，大批手機、筆電、監視器主機、點鈔機、被害人名單、房地謄本、代書公證資料、刀械棍棒10支、空氣槍1把及勞力士、愛彼表等證物。

警訊後依涉犯詐欺、洗錢、組織犯罪等多項罪名將陳嫌等11人移送，其中明仁會崔姓小弟因涉嫌藏匿犯案手機及搭機準備出境，被認為有滅證逃亡之虞，遭檢察官聲押獲准，陳辰複訊後裁定5萬元交保候傳。

刑事局呼籲，殯葬商品包含生前契約、塔位等殯葬產權商品不適合投資，買賣殯葬商品應循合法管道，並謹慎查證，才能避免遭詐團鎖定詐騙。

【其他新聞】

►賣7輛名車全撞爛出險千萬！這家車行真的有鬼　警揭詐保真相

►獨／人體菸灰缸！竹聯淫煞強拍少女凌虐片　逼交50萬「退幫費」

爆乳辣媽網售毒咖啡被捕畫面曝　白短褲露大腿還不忘拎包包

ET快訊
中國四大衛星發射中心　2023平均每週發射至少一枚火箭
酸國防部一下說衛星一下說飛彈　侯友宜：是否又要說中共介選？
發射衛星也要國家警報？　陳建仁解答：還是請民眾小心
國防部衛星、飛彈分不清？　 朱立倫：Missile是飛彈！別
快訊／陸「探針衛星」發射影片曝光　長征火箭「第506次飛行」
快訊／是衛星！　國防部道歉了
微博熱議「台灣響國家級警報」　 陸網嘆：萬萬沒想到啊！
六福村發射「優惠警報」：已飛越至官網中　網評價兩極
「中國發射衛星」全台警報狂響！　揭秘「愛因斯坦探針衛星」
23種情境會發「國家級警報」！地震、海嘯、火山都有　發送只需
快訊／蔡英文：那是衛星不是飛彈別擔心
陸衛星經台灣上空至少3次　黃揚明：選前發國家警報用意不言可喻
長輩看警報恐慌「誤以為是飛彈」！他嘆1點：豈有此理
徐巧芯見防空警報「英文寫Missile」　網愣：中英文各自表

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭爆抓胸、解內衣…宥勝首度現身法院！開庭「不認罪但願意和解」

不滿共餐活動遭污衊！中和28位里長砲轟吳崢　赴新北檢提告

聽到店員聊天講「Volvo」他竟失控　怒潑咖啡還飛砸杯子下場曝

前租客輕生家人拋棄繼承！房子成凶宅大貶值　房東轉移目標索賠成功

又是明仁會！搞靈骨塔詐騙海削1.2億　大哥5萬交保小弟收押

涉強制猥褻遭起訴！宥勝北院首度出庭　雙手合十現身：謝謝大家

「羅致政與蔡英文討論人事」　檢調將查41分鐘音檔真偽

23煞衝超商尋仇砍錯人！17歲少年擋刀右手掌斷裂　賠償金額出爐

卡地亞婚戒誤丟垃圾車！海巡隊員急哭　清潔隊員忍臭找到它

高雄前鎮、鳳山、左營15分鐘內3起火警　警消疲於奔命

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

遭爆抓胸、解內衣…宥勝首度現身法院！開庭「不認罪但願意和解」

不滿共餐活動遭污衊！中和28位里長砲轟吳崢　赴新北檢提告

聽到店員聊天講「Volvo」他竟失控　怒潑咖啡還飛砸杯子下場曝

前租客輕生家人拋棄繼承！房子成凶宅大貶值　房東轉移目標索賠成功

又是明仁會！搞靈骨塔詐騙海削1.2億　大哥5萬交保小弟收押

涉強制猥褻遭起訴！宥勝北院首度出庭　雙手合十現身：謝謝大家

「羅致政與蔡英文討論人事」　檢調將查41分鐘音檔真偽

23煞衝超商尋仇砍錯人！17歲少年擋刀右手掌斷裂　賠償金額出爐

卡地亞婚戒誤丟垃圾車！海巡隊員急哭　清潔隊員忍臭找到它

高雄前鎮、鳳山、左營15分鐘內3起火警　警消疲於奔命

境外污染明天來襲！環境部：全台空品多為橘色提醒

吳鐵肩／逾半選民盼政黨輪替　侯康配謀求多人最大幸福

中國四大衛星發射中心功能各異　2023平均每週發射至少一枚火箭

航港局新年度聚焦提升船舶航行安全　促進航運產業永續發展

30歲網紅疑因「彈菸灰」被殺身亡！　兇手「狂砍他腦袋10多刀」

酸國防部一下說衛星一下說飛彈　侯友宜：是否又要說中共介選？

王姬見老母親「跪地餵水」　為救自閉症兒子請「跳大神」擅自停藥後果嚴重

中共4飛彈曾飛過台灣本島上空！ 　國防部當時沒通知被罵翻

字節跳動傳出售遊戲業務　已與騰訊在內買家洽談

東哥去年營收破63億元續創新高　第3組裝廠估2025年完工

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

社會熱門新聞

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

南投兇殺2死！他遭割喉騎車300公尺亡

女房客遭灌醉性侵　色房東傳訊：我鳥很小？

高壯男性侵小隻女　扯火車便當遭判刑

吊車大王4億蓋「小羅浮宮」30校友朝聖

推拿師誆「拉開氣結」指侵人妻　遭判8月

即／涉串供被傳喚！國三割頸案「乾妹」裁定收容

台中石化工廠起火燃燒黑煙竄天　

23煞衝超商尋仇砍錯人！17歲少年擋刀右手掌斷裂

即／炎亞綸律師陳達德酒店被打　遭揮拳受傷怒告

名嘴開BMW疑撞傷婦人　李正皓：會負起責任

即／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡

軍購佣金案　汪傳浦5家人逃過追訴期

更多熱門

相關新聞

涉強制猥褻遭起訴！宥勝北院首度出庭　雙手合十：謝謝大家

涉強制猥褻遭起訴！宥勝北院首度出庭　雙手合十：謝謝大家

以愛家好老公形象闖蕩演藝圈的宥勝，去年（2023年）被告發多年前曾性騷3位女子，被害人被檢方傳喚到案、都不願提告，宥勝公開道歉造成傷害但不認罪，應訊自認「感覺她們對我也有好感」，檢方查出其中1女遭壓制舔耳摸胸，起訴宥勝涉犯強制猥褻罪嫌，宥勝日前po文悼念殞落韓星李善均，意有所指「證明清白…可以不要透過天使嗎？」，今（9日）下午台北地院首度開庭，宥勝身穿白色上衣現身，面對媒體僅雙手合十表示「謝謝大家」。

獨／載妻小返家遇慢車擋道　超車驚見駕駛亮槍

獨／載妻小返家遇慢車擋道　超車驚見駕駛亮槍

帕奎爾首次來台留下好印象！

帕奎爾首次來台留下好印象！

名嘴開BMW疑撞傷婦人　李正皓：會負起責任

名嘴開BMW疑撞傷婦人　李正皓：會負起責任

砍死童年好友還想殺老父、家狗　自戕男身亡結束悲劇

砍死童年好友還想殺老父、家狗　自戕男身亡結束悲劇

關鍵字：

明仁會影音組織犯罪靈骨塔詐騙

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

快訊／國防部首發布防空警報　偵獲中國衛星飛越南部上空

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

央視：發射「長征二號丙火箭」　將「探針衛星」送入軌道

連收4則「國家級警報」！一票嚇壞

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

過年後「安靜離職」　5星座上榜

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面