又是明仁會！搞靈骨塔詐騙海削1.2億　大哥5萬交保小弟收押

記者張君豪／台北報導

去年曾朝圍事頭部開槍、鬧上新聞版面的竹聯幫仁堂明仁會新店分會長陳辰（28歲），又被刑事局查獲從去年起以靈骨塔詐騙手法、詐騙8名被害人逾796萬元現金及1.2億元市值的房地產抵押權，其中光是北市大同區1名被害地主，就被陳辰手下邀約出售靈骨塔為由，騙取2筆透天厝房地產設定「抵押權」，損失超過8千萬，刑事局偵二大隊從去年7月起陸續收網，拘提明仁會新店分會長陳辰及詐團成員11人到案。

▲警方逮捕竹聯幫明仁會新店分會長陳辰。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方調查，明仁會新店分會長陳辰20歲就加入竹聯幫平堂，活動地點都在新北新店地區，之前曾販賣咖啡包為業，並曾糾眾到文山區尋仇鬧事，過程持西瓜刀砍傷民眾。

▲警方逮捕竹聯幫明仁會新店分會長陳辰及崔姓小弟。

刑事局偵二大隊日前勾稽165反詐騙專線民眾報案財損紀錄，發現陳辰教唆手下以「媒合套牢靈骨塔產權」為由，鎖定銀髮族詐騙，詐團成員每天登門噓寒問暖，並假冒國稅局、公平交易委員會官員，指稱買賣靈骨塔會獲取大批現金將被查稅，介紹由詐團假冒的金主提供借款「現金交易避稅」，並要求被害人拿出房地產權狀到地政所設定「抵押權」。

警方查出，陳辰集團惡劣的是，被害人房產被設定借貸抵押權無法買賣，且所謂借貸數百萬到數千萬元現金也被詐團人員以作帳名義拿走，北市大同區一名周姓大地主（80歲）被以此手法，遭詐團騙取兩棟透天厝權狀設定無法買賣，損失超過8千萬元。由於抵押權被詐團拿走，周姓大地主日前在兒子陪同下到刑事局報案求助，警方統計，該靈骨塔詐騙案被害人至少8人，總計詐騙現金加上房地產抵押權逾1.2億元。

刑事局會同北市刑大、大安分局、新北市新店、樹林分局、桃園龜山分局、高雄林園分局、基隆市三分局共組專案小組報請台北地檢署指揮偵辦，並從去年7月起陸續逮捕詐團明仁會小弟崔男，當時崔嫌正準備搭機潛逃到泰國，所幸在桃園機場遭警方逮捕，專案小組這次行動先後拘提11人到案。

陳辰到案後否認詐騙，辯稱是小弟及其他人與被害人間買賣靈骨塔的交易糾紛，但警方行動查扣定扣押嫌疑人帳戶內新臺幣230萬存款、2255萬不動產抵押權，大批手機、筆電、監視器主機、點鈔機、被害人名單、房地謄本、代書公證資料、刀械棍棒10支、空氣槍1把及勞力士、愛彼表等證物。

警訊後依涉犯詐欺、洗錢、組織犯罪等多項罪名將陳嫌等11人移送，其中明仁會崔姓小弟因涉嫌藏匿犯案手機及搭機準備出境，被認為有滅證逃亡之虞，遭檢察官聲押獲准，陳辰複訊後裁定5萬元交保候傳。

刑事局呼籲，殯葬商品包含生前契約、塔位等殯葬產權商品不適合投資，買賣殯葬商品應循合法管道，並謹慎查證，才能避免遭詐團鎖定詐騙。

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