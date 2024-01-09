羅致政性愛片涉賴清德是否說假消息　國民黨團要檢調依法公開結果

▲王鴻薇（左起）、李德維、林為洲出席國民黨團9日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

法務部調查局指鑑定民進黨立委候選人羅致政「性愛影片」是否涉及偽造的結果已出爐，但偵查不公開，所以不予公布。國民黨立法院黨團今（9日）表示，依相關辦法「當然可以公開」，不敢公開原因，是因為通通是真的；當民進黨總統候選人賴清德第一時間說相關影片是中國介選，現在調查局的結果是否打臉賴？賴是否釋放假消息？要求民進黨、相關國安、檢調首長必須面對質疑。

國民黨立法院黨團9日舉辦「私密影片公布鑑定結果 難道也要封存30年？」記者會。立委王鴻薇表示，檢調花了非常多錢建置鑑定深偽影片技術，刑事局、調查局曾說快則一天，慢則48小時可完成鑑定；羅致政2日檢舉，她昨發函給調查局，對方證實已完成相關影片鑑定，但轉交給新北地檢署偵辦，並以偵查不公開為由不公開檢測結果。

王鴻薇指出，2023年底，針對此次大選可能有重大假訊息，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗要求黑金專組檢察官應全天候值班，遇到全國性假訊息應立即澄清、迅速下架、溯源追查主嫌，所以按照這原則，為什麼至今還不公開？要掩飾什麼？先前行政院副院長鄭文燦涉及有無開房間影片，該案也在偵查中，但刑事局在立法院司法法制委員會要求下，公布影片鑑識結果。

王鴻薇說，羅致政是立法院外交國防委員會重要委員，其性愛影片或錄音檔一再外流，卻無法證實是否偽造，請問羅，最近電腦、手機有送修或遺失嗎？這是嚴重國安問題，要求檢調盡速公布。

藍委林為洲表示，羅致政被揭露的影片對羅的選舉影響很大，只是調查局說調查結果已出來，羅卻不出來澄清，讓人起疑。林根據《偵查不公開作業辦法》第8條，強調羅致政相關影片調查結果「當然可以公開」，他也說，不要再以偵查不公開來掩蓋事實，他認為不敢公開原因，是因為通通是真的，所以公開反而加深對當事人的厭惡。

根據上述辦法第8條第1款第一項：「對於國家安全、社會治安有重大影響、重大災難或其他社會矚目案件，有適度公開說明之必要」。第七項：「對於媒體查證、報導或網路社群傳述之內容與事實不符，影響被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人之名譽、隱私等重大權益或影響案件之偵查，認有澄清之必要。」

國民黨團首席副書記長李德維說，2023年9月27日，調查局長王俊力說要48小時內檢測是否（影片）為偽造，影響大選最重判7年，然是否現在看到民進黨委員或民進黨人士就轉彎？當賴清德第一時間說相關影片是中國介選，現在調查局結果是否打臉賴清德？賴清德釋放假消息，是否要被關？該被調查？結果不公布，能證實是中國介選嗎？當事人不公布調查結果，這是政治手法及惡意影響，他質疑悶不吭聲就是默認。

李德維表示，每當有民進黨候選人選情不利的時候，用「中國介選」就可以應付一切嗎？國民黨團要求邢泰釗必須出來面對社會質疑，是否對民進黨不利的可以不公布？不要只會作秀，選舉只剩幾天，所有問題彷彿用中國介選就可以解決。國民黨團也要求民進黨、相關國安、檢調首長必須面對全民質疑，否則過去口口聲聲的境外勢力介選，完全沒根據，也不願公布相關調查結果，可以質疑都是在釋放假消息。