國民黨新廣告嗆范雲「台灣破口」　酸綠《在路上》應改為在床上

▲國民黨「最新CF發佈『用選票下架范雲』，別再讓民進黨成為社會安全破口」記者會，呼籲國人下架民進黨不分區立委。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（9）日上午召開記者會公布最新CF「用選票下架范雲」，點名民進黨立委范雲就是台灣社會安全破口，不僅提議機組人員檢疫改為3+11、更批評查學生書包是威權行為，卻穩坐民進黨不分區第七名。2024競選發言人凌濤也舉民進黨《在路上》競選廣告為例，揶揄應該是在廢死路上？還是在床上？在親中？在登山？在桌上？大酸日前疑似爆出不雅片的綠委羅致政。

「從疫情人命到校園安全，范雲屢次成為台灣安全破口」，副發言人康晉瑜表示，過去疫情期間，范雲提議將機組人員的檢疫改成3+11，造成台灣的機組員擴大感染，導致台灣防疫的破口。但台灣人民想要知道3+11的會議記錄時，范雲卻在立法院公開反對，人民要讓造成台灣安全破口的立委持續待在立法院當中嗎？

此外，康晉瑜也指出，新北國中男童在校園遇害事件，所有家長納悶為什麼危險的彈簧刀、違禁品可以進入校園時，赫然發現范雲去年1月曾召開記者會，批評校園如果檢查學生書包是威權行為，教育部長潘文忠附和說，學校應該要特別注意檢查校園的違禁品，這樣的說法讓第一線的教師相當矛盾，也倍感壓力，甚至感到無奈與無能為力。

康晉瑜表示，范雲位列這次民進黨不分區名單的第7名，可以穩定當選，民進黨低估台灣人民的智慧，他呼籲全民拒絕范雲，下架民進黨的不分區，以免讓范雲繼續待在立法院，讓台灣再度有危險與不安全發生。

「民進黨正在廢死的路上？」凌濤表示，賴清德竟然還能把校園安全的破口講成中共介選，到底有多麼不在乎台灣人民的感受？才能又把它推成中共界選的選舉操作。他強調，民進黨很自豪的廣告《在路上》，但應該是在廢死路上？還是在床上？在親中？在登山？在桌上？諷刺日前疑似爆出不雅片的綠委羅致政。