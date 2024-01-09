賴清德今早128外媒國際記者會、藍爆20不雅片　林楚茵：水準很Low

▲民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴舉行國際記者會；而隔壁棚的國民黨則舉行記者會，稱收到20部高清疑似羅致政不雅片。（圖／賴清德、國民黨直播）



記者陶本和／台北報導

距離2024總統選戰倒數4天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴9日上午舉行國際記者會，邀請橫跨28國、128家外媒、217人參與；而在國民黨陣營，市議員凌濤在黨中央舉行記者會，爆料收到20片疑似民進黨立委羅致政的不雅影片。對此，民進黨立委林楚茵表示，藍營打腥羶色的題目，即便當事人已否認了，還涉及個人隱私，「這在國際鬧笑話，水準Low到變八卦狗仔」。

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（9）上午出席「選前國際記者會」，接受來自各國的媒體代表提問，經統計，共有來自28國、128家國際媒體、217人參與，向賴清德與蕭美琴進行現場提問。與會的22國媒體包含日本、美國、韓國、瑞典、丹麥、愛爾蘭、捷克、盧森堡、土耳其、巴西、卡達，阿拉伯聯合大公國等國，其中尤以日本、美國媒體陣容最為浩大，分別有近20家媒體、近50人報名參與此場國際記者會。

同一時間，國民黨中央則由凌濤舉行記者會，稱收到20片，疑似羅致政不雅影片的高清影片。他表示，中華民國的國防外交的立法委員，竟然成為國安危機的破口，看到疑似羅致政最新的高畫質爆料，賴清德第一時間是護航羅致政，是不是應該呼籲他退選？

凌濤在記者會上表示，他們收到最新20片高畫質的爆料影片，道具特寫樣樣都來。他嘲諷地說，「這些還是deep fake？」。他向賴清德提出疑問，都還沒確定是「深偽」的可信，就馬上瞎挺羅致政，這次又要一屍幾命？

對於藍綠陣營上午的記者會，林楚茵表示，最近很多國際媒體來到台灣，她自己就接觸過德國、日本、北歐國家的記者到台灣，世界關心的是台灣走向，台灣跟中國的態度如何表態，但這些外媒到台灣，起初看到的是候選人的土地、房產跟老宅議題。

林楚茵說，當時外媒就已經覺得奇怪，這些是私人財產，他們可以尊重跟理解，但最近打的是腥羶色的題目，這不僅是個人隱私問題，而且當事人都說不是真的，國民黨竟然在倒數不到100小時，打這種對個人隱私極度不尊重的事。

林楚茵表示，況且過去立法院修法很多攸關保護隱私的相關法案，如今卻是在國際上鬧笑話，國民黨這是在選國家領導人，還是在做一個，水準很Low的八卦狗仔，程度只有人格毀滅的茶餘飯後閒談。