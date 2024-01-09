稱柯「不適合領導國家」　趙少康籲郭台銘表態：當英雄還狗熊？

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統大選進入最後倒數，兒科醫師謝宗學表示，身邊有許多年輕人支持民眾黨總統候選人柯文哲，坦言自己也曾相信過柯，幻想柯可以超越藍綠，但最後還是看清了，「這種沒有立場、反覆無常的人根本無法領導國家」。國民黨副總統候選人趙少康今（9）日也表示，柯當了八年的台北市長，換了113個局處首長，用人不穩定，他自身也很不穩，不適合當國家領導人。

趙少康上午參訪安德烈食物銀行受訪時表示，柯文哲個性很特別，也許就是這樣才能吸引到一些非常人的支持者，當了八年的台北市長，換了113個局處首長，用人不穩定，「柯文哲自身也很不穩，不適合當國家領導人，但他有他的長處，還是能為聯合政府來效力」。

至於柯文哲昨晚間在台南舉辦開講，鴻海創辦人郭台銘後援會「老虎軍團」團長黃筱棻現身，並呼籲郭粉力挺柯文哲。趙少康說，自己已經沒有聯繫郭台銘了，靠中間比較熟的的有持續，還是要郭台銘表態。

「什麼後援會表態的都不算！哪個後援會真的能代表郭台銘嗎？」趙少康呼籲，剩下三四天，郭台銘還是自己出來表態吧！郭台銘要做英雄還是狗熊？還是梟雄？就這幾天決定了，歷史會給他定位的。