賴清德新廣告暗酸藍白！柯文哲：應認真治理國家　而不是拍片

▲柯文哲參拜台南關廟山西宮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台南報導

民進黨總統候選人賴清德競選總部8日公布新的競選影片「投票的力量」，畫面中帶到藍白君悅會談、太陽花學運等畫面，並稱「有人說把國家還給你，但真的會是你嗎？」暗批民眾黨總統候選人柯文哲。對此，柯文哲9日表示，民進黨治國不怎麼樣，但選舉一流，應該認真治理國家，而不是認真拍片。

賴清德競選總部8日公布「投票的力量」競選影片，影片以「時間倒退」為概念，呼籲若不出門投票，倒退力量就會回來，但只見畫面中出現模仿藍白合君悅會談畫面，旁白稱「一下說一樣爛，一下談合、一下又鬧翻，這種人說『把國家還給你』，但真的會是你嗎？」還有太陽花學運畫面，指稱「你得為同樣事情再次站上街頭」。

柯文哲9日一早8時40分抵達關廟山西宮參拜，並於車掃出發前接受媒體訪問。針對賴清德「倒退的力量」競選廣告，喊話不出門投票，國家倒退力量會回來，還暗批「有人說把國家還給你，但真的會是你嗎」暗批柯？柯文哲嘆了一口氣後表示，「唉，我跟你講，一樣自然就好。」

柯文哲提及，自己每次都說民進黨治國不怎麼樣，但選舉一流，其實應該認真治理國家，而不是認真拍片，「那種花很多錢拍一大堆片，其實更重要還是認真做事。」