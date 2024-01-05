啪啪一結束「男友大爆哭」　女友躺床傻眼！苦主：哭到不行

▲原PO高潮結束就大哭，女友超生氣。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前有妹子自曝，一摸到胸部就難過，後來才知是「傷心乳頭綜合症」。而一名男網友則是射精結束會莫名大哭，自己根本也無法控制，女友甚至不滿威脅「再哭一次，下一次就不要做愛」。而真相曝光，網友推測與「性交後憂鬱」症狀有關。

一名男網友在Dcard自曝難以啟齒的私事，但因為困擾許久，只好詢問大家有無類似經驗，「我有時射精完...會控制不了的留下眼淚」，而女友先是傻眼，接著無法理解警告「再哭一次，下一次就不要做愛」。

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不僅如此，女友認為原PO大哭的行為令人掃興，都被他一個人破壞光了，「很像愛哭鬼」。對此，原PO根本無法控制大哭的反應，於是求問「這種狀況可以怎麼改善？」

底下網友熱議，「換一個會陪你一起哭的女友」、「超讚，我喜歡看男友哭」、「我怎麼覺得這是反串」、「忍著別射做到她喊停，你不哭她也開心，雙贏」。

有網友解釋，「認真回！這是非常正常的！醫學上被稱作為性交後憂鬱，希望你女友可以體諒，我自己也常常做完會想哭，真的不是問題」、「我高潮也會哭，不知道欸...覺得被愛嗎？就一種感覺，然後這時候只要抱抱就好」、「有些女生高潮也會觸發傷心的感覺，會哭到不行那種，這是賀爾蒙的問題，去給你女友科普一下吧」。

事實上，原PO大哭的反應在醫學上稱為「性交後憂鬱」（Post-Coital Dysphoria，簡稱PCD），即便性愛過程很棒很舒服，結束後卻忽然心情低落，進而觸發焦慮、悲傷等情緒，時間從從5分鐘至2小時不等。

而高潮後的哭泣，可以解釋為與荷爾蒙有關，或是個人經歷的湧現，像是過去創傷被觸發、猛然被拉回現實、感到赤裸或脆弱。

若性愛者哭泣狀況比較頻繁，伴侶給予體諒很重要。性治療師庫柏（Sari Cooper）透露，事先和另一半溝通，告訴他們自己會在性愛中變得稍微情緒化，而這是個人對過程的反應，要伴侶不要覺得是他們自己有錯，只是你更需要在性愛後被人擁抱和安慰。