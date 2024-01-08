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月賺6萬「養不起女友 」　他慘當月光族！網見開銷怒了

▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲原PO月賺6萬，自認交女友而慘變月光族。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「月薪6萬還是交不起女友！」一名男網友透露，他吃住都在家裡，且還自家公司上班，每月最多可賺6萬元，固定開銷就是繳車貸與電信費，而他有個交往5年的女友，注重儀式感、約會大筆花費都由原PO買單，如今他大喊吃不消，「我的薪水交女友後完全存不到錢，真的是完全存不到 ！」引發網友開噴。

一名男網友在Dcard表示，當完兵後就在家工作，一個月薪水4萬5000元至6萬元不等，因住家裡、公司有供餐，而去年牽了一台新車，等於每月固定開銷有車貸1萬3000元與電話費1399元，剩下就是娛樂開銷。

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如今出社會後，原PO卻突然感嘆「我根本養不起我女友」，兩人約會吃飯，原PO會負責大筆的消費，像是「我出飯錢，她請我喝飲料」、「我出電影票，她出飲料爆米花」，加上女友過節日注重儀式感，原PO得送花或是加換禮物等。

不僅如此，女友常投射羨慕眼光表示，閨蜜的男友會贊助醫美費用，彷彿有意暗示原PO出錢，如今看中一個5萬元名牌包，還喊話「看你心意要幫我出多少？」

對此，原PO坦言兩人交往5年，當初就是因為都愛玩才在一起，而他出社會開始有新的理想，漸漸脫離酒肉朋友，更期望26歲能買勞力士、30歲存到一桶金、結婚成家，然而女友卻依然活在自己的舒適圈，朋友幾乎都是89類型，「離我的目標越來越遠，不是我想要的樣子！」

對此，原PO求問大家看法，「到底要放生在一起5年的女友？朝我的目標前進，還是跟女友說清楚希望他能長大？」

底下網友開噴，「你要學的是理財」、「住家裡賺6萬，沒房貸、水電、餐費，結果存不到錢...只能說你們蠻適合的，還不趕快娶回家」、「不是交不起而是你交錯對象」、「6萬存不到錢，不用想也知道，你就算再多賺更多你也存不了」、「賺多少錢跟交不交的到女友沒關係」、「你26歲買勞力士幹嘛？先丟掉無意義的虛榮心」。

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