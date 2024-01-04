吃晚餐突抓狂！惡男囚禁懷孕女友4hrs　她使出「這1招」終獲救

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市一名29歲懷有身孕的張姓女子，昨(3日)晚間8時許，和何姓男友一起到板橋用餐，兩人用餐時發生爭吵，張女身體不適也不想回男友住處，何男氣炸，不僅強行帶張女前往醫院就醫，還沒收女友手機，並將她強行帶回三重住所，張女偷打電話向妹妹求助後，警方獲報將她救出，何男訊後被依妨害自由、違反保護令及傷害等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

▲▼ 何姓男友控制懷孕中張姓女友行動，遭警方逮捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

全案發生在昨（3日）晚間8時許，懷有身孕的張姓女子，和29歲何姓男友一起到板橋吃晚餐，但兩人用餐時發生爭吵，餐後何男要求張女一起回到三重住所，但張女身體不舒服，也不想要回男友住處。

不料，何男不聽張女的話，不僅強行帶張女到中和區雙和醫院就醫，之後還控制女友行動，將她強行帶到雙和醫院，何男，過程中甚至沒收張女的手機，讓她無法對外求救！張女在過程中，急中生智，要求何男回她住處拿健保卡，趁著空檔打電話透過妹妹向警方報案。

警方獲報後，立刻調閱監視器，鎖定該車位於三重區，立即再派遣員警前往攔截，三重分局二重所員警並順利逮捕何男，警方對何進行偵訊後，依妨害自由、違反保護令及傷害等罪嫌移請新北地檢署偵辦。