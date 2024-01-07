　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃喜酒發現「交往3年女友是阿姨」！　他崩潰：之前在亂倫嗎

男網友傻眼，女友竟是阿姨。（示意圖／PIXABAY）

▲男網友傻眼，女友竟是阿姨。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一名男網友表示，參加親戚婚禮，結果意外看見女友也在現場，且2人都是男方親友，怎料到雙方爸媽出現後，這才知道原來女友竟是遠房親戚，按照輩份，還要叫女友阿姨，讓他相當錯愕。

原PO在Dcard透露，與女朋友不同姓氏也不同城市，交往3年，一直都相處得很融洽，也都見過雙方的家長，自己週末去參加婚禮，之後女友也傳了參加婚禮的照片，本來覺得很巧，但想一想應該是好日子，大家辦婚禮很正常，結果到了婚禮現場，竟看到熟悉的身影，讓他瞬間嚇到吃手手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不敢置信地說，「我們兩個居然都是男方的親友，雙方爸媽這時候出現了，他們居然真的相互認識，雖然也是不熟，但有看過彼此，對了一下祖譜，女友的祖先跟我們家的祖先雖然在阿祖那輩是兄妺，而我女朋友的祖先當時是大姐，我們家的祖先是小七，兩者相差20歲左右，因此我女朋友的輩分居然還在我之上，我還給叫她阿姨。」

原PO直言，「X！那之前恩愛的時候不是都在亂倫嗎？原來我一直以來交往的對象，居然是我的阿姨，我爸媽也不知道如何應對這樣的情況，各自被雙方家長領回家，實在不知道怎麼面對這樣的情況。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「這情緒真複雜」、「求後續發展」、「隔三代以上，應該沒問題的」、「都發展到這裡了，親等差那麼多，應該是可以結婚的啦」、「有點複雜的親等」、「換個方式想，未來你們不用分開請客」。

延伸閱讀
陪老婆練開車⋯夫妻爆口角「她車停隧道」：我要下車　尪急了！一巴掌打過去
黃金星期六連辦六場大型造勢　「賴蕭配」全台走透透凝聚綠營票倉
彌月禮放「這物」好困擾　她嘆：丟或燒掉都失禮

ET快訊
郵局開缺月薪53K　錄取率不到6％！上千名碩博士到考
快訊／找到了！　新北國三生失蹤9天尋獲　
瑤瑤退通告　遭製作單位飆罵：妳憑什麼
怎樣才是PRO砲友？性愛專家揭「4大守則」　誤說3字：會毀滅
百萬網紅點名6行業「未來10年最賺錢」　收入暴增5倍以上
孫燕姿妹妹再談斷絕主因！　「父母不只偏愛」嘆：早明白

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

路程不到10分鐘！小黃「繞路被抓包」惱羞：你下車　乘客傻眼

中華郵政開缺月薪53K　錄取率不到6％搶破頭！上千名碩博士到考

供應回穩「下周蛋價不變」　蛋商公會：春節前可能再跌價

金門馬拉松第2天！22國萬名跑者參賽　肯亞選手包辦全馬前3名

百萬網紅點名6行業「未來10年最賺錢」！　收入暴增5倍以上

待富邦7年！啦啦隊女神被傳轉隊「幽默回應」　釣出樂天副隊長

吃喜酒發現「交往3年女友是阿姨」！　他崩潰：之前在亂倫嗎

反108課綱！北一女師號召1／8上街　13:08開車繞教育部鳴按喇叭

急吃粥趕上班！被男友嗆「有工作很囂張」委屈了　網見她1舉動不挺

新年又見驚喜　台南山上花園水道博物館野兔現身吸睛

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

王心凌x周深唱跳《睫毛彎彎》　突演小劇場：我們是敵人XD

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

LV掉LOGO「LOVER變OVER」　男神大集合...最高顏值趴！

沒開電熱毯虎斑臉超不爽　飼主怨：最機X生物認證！

路程不到10分鐘！小黃「繞路被抓包」惱羞：你下車　乘客傻眼

中華郵政開缺月薪53K　錄取率不到6％搶破頭！上千名碩博士到考

供應回穩「下周蛋價不變」　蛋商公會：春節前可能再跌價

金門馬拉松第2天！22國萬名跑者參賽　肯亞選手包辦全馬前3名

百萬網紅點名6行業「未來10年最賺錢」！　收入暴增5倍以上

待富邦7年！啦啦隊女神被傳轉隊「幽默回應」　釣出樂天副隊長

吃喜酒發現「交往3年女友是阿姨」！　他崩潰：之前在亂倫嗎

反108課綱！北一女師號召1／8上街　13:08開車繞教育部鳴按喇叭

急吃粥趕上班！被男友嗆「有工作很囂張」委屈了　網見她1舉動不挺

新年又見驚喜　台南山上花園水道博物館野兔現身吸睛

選前黃金周！「超級母雞」盧秀燕化身催票機　陪江啟臣車掃豐原

降價10萬！Hyundai調整「IONIQ 5 ＆6電動車」產品編制入門款停售

不止是紙鶴！日本災區「沒人要的物資」　這款泡麵也上榜

「星座女神」公司瀕破產！1天只花30塊 白瑜昔坐速食店整天：快撐不下去

手滑「帝王綠翡翠」掉進河溝　抽水打撈3天還找不到

砸600萬翻修「大安區50年老公寓」 ！　過來人齊喊：很值得

路程不到10分鐘！小黃「繞路被抓包」惱羞：你下車　乘客傻眼

中華郵政開缺月薪53K　錄取率不到6％搶破頭！上千名碩博士到考

客機萬尺高空突破洞！1聲巨響「男童襯衫被吸走」　母緊抱幸運撿命

新北國三生跨年失聯9天　學長家找到他！拒説離家原因

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

彌月禮「1驚喜」難處理　全場認同

今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

連2波降溫「探11度」！冷氣團最強時間出爐　投票日2地有雨

小商人「X同學條款」貼文被無預警下架！　爆氣：越刪我掛越多

Superdry落伍了？竹科工程師改穿「1品牌」　一票點頭

黑色煉獄！　噁心重油污染半個台灣

「小寒」3生肖財運旺　5星座桃花來了

待富邦7年！啦啦隊女神被傳轉隊幽默回應

6行業「未來10年最賺錢」！　收入暴增5倍以上

3縣市亮低溫燈10°C↓　周二雨彈轟全台

吃喜酒發現「女友是阿姨」！他崩潰　

陸人吃「1台灣零食」停不下來　網曝：都搬整箱的

重油污染半個台灣！綠島漂到東北角　貢寮「整片黑了」

「差14cm哥哥」搞出人命！爸媽要「母單28年」他扛下

更多熱門

相關新聞

尪超可疑　人妻一查「小3竟是親媽」

尪超可疑　人妻一查「小3竟是親媽」

美國一名人妻生完小孩後，仍被多種健康問題糾纏，身體狀況正差時，卻發現丈夫行跡鬼祟，2人頻繁爭執之後協議分居。未料她最終發現，老公不僅有外遇，偷吃對象還是她的親生母親。

妻突停隧道「我要下車」　他急壞賞巴掌

妻突停隧道「我要下車」　他急壞賞巴掌

喚起「討厭民進黨」　國民黨正面挑戰中共介選牌

喚起「討厭民進黨」　國民黨正面挑戰中共介選牌

北票南補！　藍營「轟綠尊柯」催最後一波

北票南補！　藍營「轟綠尊柯」催最後一波

三寶1分鐘收2罰單想申訴…網全搖頭

三寶1分鐘收2罰單想申訴…網全搖頭

關鍵字：

周刊王婚禮親戚女友阿姨亂倫

讀者迴響

熱門新聞

彌月禮「1驚喜」難處理　全場認同

只有今天！超商飲品「買10送10」爽喝

捕獲野生男星市場擺攤賣雞腿

約女友來房間「小阮經天」2天後提分手

工程師屁股滲血2年！一脫褲「掉出整串蓮霧」　屎都出不來

林靖恩砸飯店突爆「身上只剩200元」！3天連發詭異PO文

尼克妹藏臉5年「公開真面目」！

2024上半年「財運最好」3大星座

女大生聖誕節墜樓遺體破碎　父母心痛求助修復　

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

人氣女優香水純拋震撼彈　將無限期停工

特斯被公審「停狗屎樣」！車主回擊：不爽歡迎砸車

連2波降溫「探11度」！冷氣團最強時間出爐　投票日2地有雨

男大生遭「冰錐插入頭骨」！瞬間倒地影片曝

更多

最夯影音

更多
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝
趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面