吃喜酒發現「交往3年女友是阿姨」！　他崩潰：之前在亂倫嗎

▲男網友傻眼，女友竟是阿姨。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一名男網友表示，參加親戚婚禮，結果意外看見女友也在現場，且2人都是男方親友，怎料到雙方爸媽出現後，這才知道原來女友竟是遠房親戚，按照輩份，還要叫女友阿姨，讓他相當錯愕。

原PO在Dcard透露，與女朋友不同姓氏也不同城市，交往3年，一直都相處得很融洽，也都見過雙方的家長，自己週末去參加婚禮，之後女友也傳了參加婚禮的照片，本來覺得很巧，但想一想應該是好日子，大家辦婚禮很正常，結果到了婚禮現場，竟看到熟悉的身影，讓他瞬間嚇到吃手手。

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原PO不敢置信地說，「我們兩個居然都是男方的親友，雙方爸媽這時候出現了，他們居然真的相互認識，雖然也是不熟，但有看過彼此，對了一下祖譜，女友的祖先跟我們家的祖先雖然在阿祖那輩是兄妺，而我女朋友的祖先當時是大姐，我們家的祖先是小七，兩者相差20歲左右，因此我女朋友的輩分居然還在我之上，我還給叫她阿姨。」

原PO直言，「X！那之前恩愛的時候不是都在亂倫嗎？原來我一直以來交往的對象，居然是我的阿姨，我爸媽也不知道如何應對這樣的情況，各自被雙方家長領回家，實在不知道怎麼面對這樣的情況。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「這情緒真複雜」、「求後續發展」、「隔三代以上，應該沒問題的」、「都發展到這裡了，親等差那麼多，應該是可以結婚的啦」、「有點複雜的親等」、「換個方式想，未來你們不用分開請客」。

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