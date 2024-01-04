啪啪4年「不到1分鐘結束」　她崩潰：男友天天打手槍

▲男友不願意看醫生。（示意圖／非新聞當事人／記者洪巧藍攝）



網搜小組／劉維榛報導

對許多人來說，性愛是維持感情的加分元素！不過一名妹子哀喊，男友衝刺不到1分鐘就出來了，交往4年來，她都無法享受持久的幸福感，此外，原PO意外得知男友天天都會DIY，讓她懷疑這是否影響持久度，偏偏男友就是不願意看醫生，讓原PO苦惱不已，「我的幸福也很重要呀。」

一名女網友在Dcard透露，與男友交往4年，平時相處都融洽，但唯獨性生活很不美滿，「每次恩愛，男友都進去大約不到1分鐘就出來了。」

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原PO本以為是工作太累，但男友卻回太敏感，事後還得知，男友天天都會打手槍洩慾，讓她擔心「會影響那方面的持久度？」

對此，原PO曾勸說男友看醫生檢查，「若是一直不美滿，最後還是會有問題發生！」無奈男友自認健康沒問題，小倆口還為此大吵一架，原PO則無奈求問，「我知道這是自尊問題，但我的幸福也很重要呀。」

底下網友也傻眼回應，「不到1分鐘，比醫學上認證的不到3分鐘還慘，就是早洩，請去看醫生」、「之前遇過一個大概12下就出來的，我撐了快半年覺得自己很佛心了，妳居然可以4年」、「太快未必跟常打手槍有關，簡單來說，可以分成幾種：龜頭過於敏感、過於亢奮、心理性問題與健康問題」、「這個真的是早洩，可以去看中醫調養一下」。

忠孝喜月泌尿科診所院長廖奕安醫師曾在粉專指出，有些男性在持久度上遇到困難，出現提早射精或無法延長射精的窘境。一般3大條件皆符合就算早洩，像是陰莖進入陰道後到射精的時間短；無法延長射精時間；以及已造成困擾或產生沮喪的心情。

關於早洩的原因，廖奕安解釋，可能與腦中血清素活性不足、慢性攝護腺炎、心理因素或遺傳、龜頭過於敏感及神經性疾病有關。男性約有30%的發生機率，因未達到個人期望的性表現，早洩問題將嚴重影響性生活，因此建議發現有疑似早洩現象時，應積極就醫治療。早洩4大類型如下：

1.終身性早洩：於性行為期間，射精時間幾乎小於1分鐘。

2.後天性早洩：曾有過更長的射精時間，但後期開始出現射精時間小於3分鐘的情況。

3.變異型早洩：不規律且不連續的發生早洩，為正常的性生活變化。

4.主觀型早洩：射精時間正常，但個人主觀認為有早洩問題。

至於治療部分，廖奕安說，可分為行為治療與藥物治療，前者包含「停止與再刺激法」，平時可藉由自慰或性伴侶愛撫方式達到接近射精的程度，在進入高潮階段前停止，並反覆進行上述動作；或是「擠壓法」，有點類似停止與再刺激法，主要是在接近射精程度時以手捏住龜頭下緣，避免進入高潮階段。

而藥物治療方面，廖奕安指出，口服藥物Dapoxetine（必利勁）為衛福部唯一核准的早洩藥物，藉由使腦中血清素活性上升，讓射精時間延長2～3倍；另外，局部麻醉劑如Fortacin（賦久勁外用噴霧劑）或Emla cream（安麻樂乳膏），則可局部減少龜頭的敏感度，藉此延長射精時間。