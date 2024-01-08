美饒舌歌手街上綁架30多歲孕婦　「囚禁車庫當性奴」長達5年

▲綁架凶手被媒體揭露是當地饒舌歌手。（圖／翻攝自Houston PD）

記者李振慧／綜合報導

美國德州52歲男子卡特(Lee Carter)被控把一名孕婦囚禁在家中長達5年，當年他假借提供幫忙為由，成功誘騙孕婦上車，結果卻把人下藥關在自家車庫中，直到近來警方才終於把受害女子救出。

休斯頓警方去年4月7日接到綁架案報案，前往卡特位於佩里街(Perry Street)5251號住宅中，結果聽到其車庫傳來聲響，在車庫中找到年紀約30多歲的受害女子，發現她時嚴重營養不良，她說她已經超過2個多月沒有洗澡。

受害者表示，她約4、5年前懷孕在街頭乞討時，遇到身為饒舌歌手的卡特，卡特當時在路邊發現她，給了美元1元（約台幣30元）便離開，後來又開車回來，說她如果上車的話就會給她更多幫助，結果卻被長期鎖在車庫中，並多次強迫發生性關係。

受害女子還指控，她多次遭卡特強迫吸毒，導致她身體受控無法離開，後來好不容易找到機會使用卡特筆電，透過應用程式偷偷向警察報案。警方去年4月便對卡特發出通緝令，直到本月5日才終於在一間汽車旅館中將他逮捕。

當地媒體指出，卡特是一名藝名為Viper的饒舌歌手，時常在YouTube上傳自己的音樂作品，其中一些作品還曾獲得百萬點閱，被控嚴重綁架罪的他目前關押在哈里斯郡監獄中，保釋金定為美元10萬元（約台幣309萬元）。