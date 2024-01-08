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嗆聲片瘋傳！阮厚爵告對手「潑髒水」　陳秀寶反擊　

記者唐詠絮／彰化報導

選戰進入決戰時刻，彰化藍營第一選區立委候選人阮厚爵，多年前他與朋友聚會爭吵影片近日在網路瘋傳，阮厚爵8日現身地檢署控告對手陳秀寶「意圖使人不當選」，並指出，他沒有羅致政委員的實力，能夠立刻要求下架或禁止轉發，會努力學習情緒控管。陳秀寶則強調，舉頭三尺有神明，鄉親自會有公斷。

▲立委候選人阮厚爵告對手陳秀寶意圖使人不當選。（圖／阮厚爵　陳秀寶競辦提供）

▲立委候選人阮厚爵(右)告對手陳秀寶意圖使人不當選。（圖／阮厚爵競辦提供）

阮厚爵指出，對手特意把影片進行剪接與複製，讓他慘遭人身攻擊，讓他形象不好，有意圖使人不當選之嫌，因此按鈴申告陳秀寶團隊。阮並在聲明稿指出，「動用國家機器只想確保勝選的競爭對手，繼續掌握權力就只為做盡這些無良政策嗎？」

▲立委候選人阮厚爵告對手陳秀寶意圖使人不當選。（圖／阮厚爵　陳秀寶競辦提供）

▲立委候選人阮厚爵(右)告對手陳秀寶意圖使人不當選。（圖／阮厚爵競辦提供）

阮厚爵說，他從競選之初就被爆料脫口罩吸菸，一路以來抹黑不斷，動用國家機器曝光能夠曝光個人資料，卻能夠保密他們的問題資料，因此在面對一系列的爆料早已司空見慣，這次他不再忍讓，謝謝對手不入流的手段讓其有機會成長。

▲立委候選人阮厚爵告對手陳秀寶意圖使人不當選。（圖／阮厚爵　陳秀寶競辦提供）

▲立委陳秀寶說明。（圖／陳秀寶競辦提供）

阮厚爵說，這影片是競爭對手揣在手中、養案已久的多年舊事，他強調他沒有羅致政委員的實力，能夠立刻要求下架或禁止轉發，但對手不顧一切、假公濟私、堂而皇之在電視及社群媒體惡意播放及轉發，強調影片中待改善的個性，不敢說一夕改正，但能堅定的只用在「查弊案、反萊豬、反晶鼎、反廢死」。

陳秀寶則強調，她也是看到媒體報導才知道這件事情，呼籲阮厚爵應該對外講清楚說明白，如果報導屬實的話，將嚴正譴責這樣的行為，相信舉頭三尺有神明，鄉親自會有公斷。

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