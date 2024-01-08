萬老師郭昱晴憂「韓國瑜當立法院長」　問：藍白過半台灣能不亂？

▲郭昱晴代表民進黨出席不分區立委電視政見發表會。（圖／翻攝自《華視》）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選倒數5天，中選會8日晚間6時舉行首次全國不分區立委政黨政見發表會，民進黨派出「萬老師」郭昱晴代表。郭昱晴在會中再度強調，如果藍白國會過半，立法院長恐是前高雄市長、國民黨不分區立委候選人韓國瑜，「台灣能不亂嗎？如果藍白真的過半的話。」

郭昱晴提到，自己前陣子拍了一個廣告是「票投藍白，架空未來」，主要是想告訴大家，立法院是國家最神聖的殿堂，「立法院長絕對不能是不適任的」，如果將來藍白過半，立法院長可能就是韓國瑜。她指出，韓國瑜在政治生涯中被提過兩次罷免，其中罷免成功的一次就是擔任高雄市長時，高雄市民用將近93萬票罷免韓國瑜。

此外，郭昱晴表示，民眾黨總統候選人柯文哲曾說，若當選將修改《選罷法》中的排黑條款，換句話說，就是黑金復辟，那些有黑金前科的人將能參選，「這樣台灣能不亂嗎？如果藍白真的過半的話。」

「藍白國會過半將會發生什麼亂象呢？」郭昱晴提出八點，第一，排黑條款恐怕會被修回去；第二，國民黨主張要把同婚平權、年金改革、不當黨產以及轉促條例、國安五法、反滲透法全部修回來；第三，藍白說要重啟福貿；第四，藍白再度回到親中路線；第五，重啟特偵組；第六，藍白主張內閣制；第七，藍白皆支持核能。

第八，郭昱晴強調，藍白已經在地方縣市首長過半執政，將來如果國會也過半，難保韓國瑜不會再「自由」進出香港中聯辦，將來台灣會不會也走向一國兩制呢？