侯友宜、朱立倫、姚正玉台南合體　車隊掃街拜票

▲侯友宜、朱立倫與台南市第三選區立委候選人姚正玉，8日在台南進行車隊遊行拜票。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨總統候選人侯友宜、國民黨主席朱立倫與台南市第三選區立委候選人姚正玉，8日在台南進行車隊遊行拜票，沿路受到台南鄉親熱情歡迎，3人在選前關鍵時刻，呼籲選民支持侯友宜「青年上職場不要上戰場」、「只要客機不要戰機」，投3號就OK。

國民黨總統車隊遊行，由侯友宜、朱立倫領軍，8日上午從北區勝安宮出發，陪同姚正玉沿著開元路拜票，下午到安南區海尾朝皇宮參拜，再到本淵寮朝興宮參拜開講，最後回到北區和緯黃昏市場，全力拉抬國民黨提名第三選區（北區安南區）立委候選人姚正玉選情。

姚正玉呼籲台灣要改變，改變台灣就從改變台南開始，改變台南就從台南的政治開始，不能再讓民進黨一黨獨大，不能再讓民進黨歸碗捧。

姚正玉強調，這是台灣關鍵的一場選戰。支持侯友宜「青年上職場不要上戰場」、支持侯友宜只要客機不要戰機」。懇請安南區北區鄉親，立委支持1號姚正與總統支持3號侯友宜政黨支持9號國民黨。

針對網傳民進黨立委羅致政的不雅影片，已經檢測完畢但要選後才公布；另，羅致政又被爆出與蔡英文總統的對話錄音流出？國民黨總統候選人侯友宜8日受訪時被問及強調，第一時間應該趕快啟動調查，國安危機不可以輕視，趕快查清楚，在選前給國人一個很清楚的真相，到底有沒有中共介選，讓國家產生危機？這兩件事有夠重要，都要趕快辦清楚。

朱立倫也表示，好的政見、好的人才就是國民黨需要的，除了侯友宜提出最好的醫護政見，5位醫護界代表多位都在不分區安全名單，醫界朋友都能感受到。最近接觸到非常多醫護界的好友，都希望能夠全力地力挺侯友宜趙少康。

侯友宜、朱立倫陪同姚正玉在選區拜票衝刺行程，受到選民熱情的歡迎。上午勝安宮除了主委許俊雄、國民黨台南市黨部主委林進旺、黃復興黨部主委王建發、市議員蔡宗豪、台南市婦女會理事長童小芸、國民黨台南市北區市黨部主委翁貞婉外，北區中樓里長楊政衡、振興里長侯美惠、長勝里長吳澐晏、元寶里長許大衛、力行里長鄭昆福、仁愛里長郭宜緁、北門里長許雅晴、公園里長徐富美、北華里長王黃春子、福德里長林勝緞、立人里長陳春津、雙安里長鄭智化等人都到場相挺。