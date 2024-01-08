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全台迎雨後急凍！明天「濕一片」冷氣團又來　最冷10度時間點曝

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▲明日全台有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今晚到明日華南水氣移入，明日各地降雨機率提高，中部以北、東部降雨明顯，山區雨勢最為持續。周三冷氣團南下，北台灣一早就會降溫，周四、五的清晨最冷，中部以北、東北部只有10度。大選日好天氣，但清晨低溫最低也只有12度，東部有局部零星雨，各地整體都是穩定晴朗。

中央氣象署預報員葉致均表示，今晚到明日華南水氣移入，明日各地降雨機率提高，中部以北、東部降雨明顯，山區雨勢最為持續，平地零星飄雨，南部則是零星雨勢。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

周三冷氣團影響，北台灣一早轉冷，其他地區入夜轉冷。水氣減少，北部、東部有局部短暫雨，後續乾空氣移入，降雨趨緩。周四、五天氣穩定，東部有零星降雨，冷氣團影響至周五清晨，白天溫度回升。

明日溫度與今日差不多，北部、東部19-21度、其他地區23-26度，周三冷氣團影響，北台灣上半天16-18度，午後一路降溫，其他地區20-25度，入夜也會轉冷。周四、周五的清晨最冷，受輻射冷卻影響，中部以北、東北部10-12度，其他地區13-15度，周五白天溫度開始回升。

周六大選日清晨依然偏冷，中部以北、東北部12-14度，其他地區15-17度，白天各地21-25度，天氣穩定，只有東部有局部零星雨勢，各地都是多雲到晴。

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