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3縣市「亮低溫燈10°C↓」　周二全台濕答答！迎戰冷氣團連凍3天

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周地面天氣圖。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今日東北季風影響，北部、東北部天氣濕涼，明晨到上午在新竹縣、苗栗縣、南投縣可能有10度以下低溫。周二華南雲雨區東移，全台降雨機率提高，周三大陸冷氣團南下，各地轉冷，周四、五的清晨是最冷的時間，北部約12度，空曠地區、近山區可能低於10度。

氣象署發布低溫特報，受東北季風及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。明晨新竹縣、苗栗縣、南投縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

氣象署表示，今日東北季風影響，北部、東北部天氣濕涼，白天高溫只有18度，其他地區早晚較涼，明日冷空氣減弱，各地高溫回升。今明兩日在桃園以北、東部降雨比較集中，東北部留意較大雨勢。

周二華南雲雨區東移，全台都有降雨機會，中部以北、東部降雨範圍廣，南部雨區集中在山區，但平地也要注意。受下雨影響，各地高溫略降。

周三冷氣團南下，北部、東部有雨，周四、五天氣轉乾，清晨輻射冷卻作用，將是最冷的時候，北部、東北部12-13度，空曠地區、近山區可能低於10度。周四整天都受冷氣團影響，各地高溫低於20度。

周五白天回暖至周日，各地天氣穩定，降雨偏少，周六大選日溫度進一步回升，白天高溫20-22度、清晨低溫14-16度，整體天氣晴朗。

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